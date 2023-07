Beatriz Gutiérrez Müller respalda a Andrea Chávez tras polémica columna de Riva Palacio: “Quizá padezcan un trastorno obsesivo”

La esposa del presidente le dijo a Chávez que un día le iba a platicar cuántas columnas "me han dedicado fantasiosos ‘periodistas’".

La diputada federal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Andrea Chávez, posteó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, señalando que había un periodista que el pasado miércoles 5 de julio le había dedicado dos columnas, y que acababa de publicar que se encontraba fuera de México, refiriendose a Raymundo Riva Palacio.

En su mensaje, la diputada a la que se le ha involucrado sentimentalmente con el aspirante a la candidatura presidencial por Morena, el ex secretario de Gobieno Adán Augusto López, dijo que “quizá ya publicó la FakeNews de que Tampico se independizó del país, y yo no la leí”. Tras esto, envió un abrazo al periodista, “desde el sur de Tamaulipas”.

Este mensaje lo envió la diputada a Riva Palacio, luego de que en su columna del pasado miércoles la mencionara, además de que posteara un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo que había versiones de que había salido del país sin fecha de retorno.

Tras el tuit de la diputada, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Beatriz Gutiérrez Müller respondió sobre el mismo, diciendo que un día le platicaría cuántas columnas le habían dedicado “fantasiosos periodistas”, muchos de los cuales, dijo, tenían mucha capacidad novelística.

“Un día te platico cuántas columnas me han dedicado fantasiosos ‘periodistas’, muchos de los cuales -debo reconocer- tienen mucha capacidad novelística (género intriga), aunque hay otros que quizá padezcan un trastorno obsesivo, enfermizo. No pasa nada, sigue con tus cosas”, dijo Gutiérrez Müller a la diputada.

Tras la respuesta de la esposa de AMLO, Chávez volvió a responderle, diciéndole que cada que la insultaban o atacaban, pensaba en que no era ni una milésima parte de lo que ella y su familia han soportado “por el gravísimo delito de transformar de raíz este país”. Terminó el mensaje diciendo “Te admiro y te quiero en grande Doctora”.

Tras esto, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, también puso un comentario en la red social. En éste, la ex senadora dijo que “De “periodista” no tiene nada, es un escritor de ficción (y muy mala, por cierto)”. Chávez le respondió que “Desde la República Independiente de Tampico te abrazo fuerte Citla. Me traen muerta de risa con sus mentiras”.

¿Qué dijo Riva Palacio sobre Chávez en su columna?

El pasado miércoles 5 de julio, el periodista Raymundo Riva Palacio, en su columna Estrictamente personal, titulada La debacle de Adán Augusto, mencionó a la diputada Andrea Chávez. En su texto, Riva Palacio explicó que durante más de ocho meses, el presidente López Obrador toleró los excesos de Adán Augusto López, quizá, dijo, por el papel que tenía asignado para jugar en el proceso de sucesión presidencial dentro de Morena.

Se ha relacionado sentimentalmente a Andrea Chávez con Adán Augusto López. (Foto: Twitter @AndreaChavezTre)

Sin embargo, en la última semana todo cambio con la debacle de la campaña de Adán Augusto, al mezclarse asuntos personales y abusos como secretario de Gobernación que fueron dados a conocer a la opinión pública. Riva Palacio recuerda en su texto que hizo crisis el equipo íntimo de López Hernández cuando despidió a César Yáñez, quien había sido su brazo derecho, tras chocar con la diputada Andrea Chávez.

También recuerda cuando se dieron a conocer imágenes de los relojes de lujo que utiliza Adán Augusto, así como los viajes en aviones militares de la familia de Chávez, junto a videos donde sugerían una cercanía más allá de lo profesional la diputada y el ex titular de la Segob.

También señaló que desde el pasado mes de octubre, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero, le dio a conocer a AMLO que Adán Augusto López y Andrea Chávez tenían una relación personal. Recordó que el pasado mes de enero, el ex miembro del gabinete presidencial acudió al primer informe de Chávez en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde se presentaron, de manera extraordinaria, la gobernadora Maru Campos, y otros importante políticos.