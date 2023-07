Juanito no logró registro para el Frente Amplio por México y advirtió huelga de hambre

Juanito hará huelga de hambre si no aceptan su registro para buscar encabeza el Frente Amplio por México (Foto: Twitter)

Rafael Acosta Ángeles, mejor conocido como Juanito, intentó registrarse como aspirante a coordinador del Frente Amplio por México para buscar la candidatura presidencial de la coalición conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, no lo consiguió y advirtió que hará huelga de hambre si no lo logra en los próximos días.

Juanito, quien fue jefe delegacional de Iztapalapa, no quedó registrado para contender por encabezar el Frente Amplio por México porque no tenía cita para este 7 de julio. No obstante, aseguró que sí aceptarán su solicitud.

En un encuentro con la prensa, Acosta detalló que intentó registrarse por primera vez el día previo pero no tuvo éxito porque llegó tarde, por lo que sería hasta el fin de semana que lo consiga.

“Pedí la cita y me dijeron que me la van a dar a la cita para mañana o el domingo. Vine ayer a las 2:30, venía más temprano, cayó un aguacerazo bárbaro entonces no alcancé a llegar a la hora exacta, llegué 2:30, me atendieron dos personas hoy a las 10:30 de la mañana y ya afortunadamente”

Rafael Acosta se mostró confiado en que conseguirá registrarse (Foto: Cuartoscuro)

“Pero sí me van a dejar registrar”, insistió Juanito.

Pese a su optimismo, el ex jefe delegacional de Iztapalapa reveló cuál es su plan para exigir ser aceptado en caso de que le nieguen el registro.

“Si no me dejaran registrar porque no soy güerito de ojos verdes, entonces haré una huelga de hambre porque todos los mexicanos tenemos el derecho a votar y ser votados, y Juanito también. Ustedes me conocen, soy un luchador social, siempre luchando por los obreros, campesinos, madres solteras, por los estudiantes, por los adultos mayores, por toda la gente que lo necesita”, sostuvo.

Del lado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue la legisladora Yeidckol Polevnsky, quien tras pedir licencia intento registrarse en el proceso interno para buscar la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación. Sin embargo, el presidente del partido, Mario Delgado argumentó que no se podía registrar porque no fue invitada por el Consejo Nacional.

Juanito aseguró que es el único que puede vencer a AMLO

El político se destapó como aspirante desde julio del año anterior durante un evento organizado por el PRD. Después de su destape despotricó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que es el único que puede vencer a Movimiento de Regeneración Nacional, partido fundado por el tabasqueño.

Rafael Acosta "Juanito" y AMLO (Foto: Archivo)

“Yo soy el único que le puede ganar al delincuente de Obrador, porque ese desgraciado ya me conoce”, afirmó en entrevista con Radio Fórmula.

Juanito acusó López Obrador de traicionarlo a él y a la alcaldía Iztapalapa, por lo que advirtió que “la va a pagar caro”.

En su momento AMLO y Juanito tuvieron buena relación. Sin embargo, el punto de quiebre llegó en 2009 cuando este último se convirtió en delegado electo en Iztapalapa y denunció haber sido amenazado para que declinara a favor de Clara Brugada, la actual alcaldesa.

López Obrador habría favorecido a Brugada, lo cual molestó a Juanito, quien ahora está en contra de él y de su gobierno.

Xóchitl Gálvez fue de las primeras aspirantes en registrarse para representar a la alianza opositora en 2024. (Cuartoscuro)

Aunque en los últimos años el ex delegado se alejó de la política e incluso participó en algunos programas televisivos, reapareció para buscar la presidencia del lado de la oposición.

En caso de ser aceptado en la contienda interna de Va por México, Juanito competiría por la candidatura contra Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y Francisco Cabeza de Vaca, todos cercanos al PAN. Mientras que por parte de PRD y PRI se enfrentaría a Silvano Aureoles, Miguel de la Madrid y Beatriz Paredes.