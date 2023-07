Emilio Osorio la riega en plena transmisión en vivo: ¿Recibe instrucciones fuera de cámaras en ‘La casa de los famosos’?

El actor se espantó cuando se dio cuenta que tendría que lavar por sí mismo su ropa. Imagen: TikTok.

La casa de los famosos se ha convertido en la conversación de todos los días en todo México. Desde hace años que un reality show no encandilaba al público de esta manera y por tanto toda la atención está puesta en todo momento y en cada detalle. Por eso es que constantemente la audiencia encuentra detalles y observa irregularidades que les hacen pensar en la palabra “fraude”. Si bien en algunas ocasiones las teorías son descabelladas, de tanto en tanto videos expuestos por redes sociales revelan que quizás sí puedan existir algunas cuestiones muy sospechosas.

Te puede interesar: Juan Osorio lloró y llamó manipuladora a Bárbara tras nominación de Emilio

Así sucedió recientemente cuando Emilio Osorio entró al confesionario y dejó entrever que la producción del reality probablemente se comunica con ellos cuando las cámaras no están atentas. No sólo eso, sino que es probable que existan instrucciones o cosas que deben cumplir de las cuales el público no está al tanto.

¿Qué fue lo que dijo Emilio?

El pasado jueves la noche fue de salvación. Jorge siendo líder la casa tuvo que salvar a uno de los nominados. La elegida fue la Barby Juárez, pero antes de que pudiera salvarlos, los cuatro nominados compartieron una cena exclusiva para ellos cortesía de la jefa y la producción del programa.

El hijo de Niurka preguntó si el público estaba al tanto de cierta dinámica Crédito: Televisa

En dicha cena se llevó a cabo una dinámica en la que uno de los cuatro nominados tenían que meter un corcho en una copa vacía. El que lo lograra primero se ganaría un beneficio sorpresa que se encontraba dentro de un sobre. Luego de ocho rondas en las que ni Emilio, ni Sergio, ni Paul o la Barby pudieron insertar el corcho rápidamente, fue el más pequeño el que lo logró y se llevó el premio.

Te puede interesar: ¿Ya la descubrió? Poncho de Nigris cuestionó a Bárbara Torres por nominación de Emilio Osorio

Horas más tarde Emilio fue llamado al confesionario para que allí dentro abriera el sobre y conociera el premio. La información en la hoja decía que la próxima semana tendría más puntos de los normales para repartir en las nominaciones, en caso, desde luego, de que no resultara expulsado el próximo domingo. La condición es que no lo podía revelar con nadie o sino se anularía el beneficio.

Fue en ese momento cuando un despabilado Emilio le preguntó a la jefa “¿Esto lo sabe el público?” y tras un momento incomodo de silencio la jefa simplemente le contestó “¿Está claro Emilio?” y él muy asustado y con mucho nerviosismo contestó rápidamente: “Sí, sí, sí, está bien, está bien”.

Condenan en redes

(Vix+/LaCasadeLosFamososMéxico)

De inmediato por redes sociales se volvió viral el momento y todos aquellos que lo vieron en vivo rápidamente notaron que algo extraño sucedió en el breve intercambio de palabras entre la jefa y el habitante más pequeño de la casa.

Te puede interesar: Niurka aseguró que existe un complot para eliminar a Emilio Osorio de La Casa de los Famosos

“Hay cosas que no sabe el público... Lo acaba de decir el mismísimo niño baboso Emilio Osorio. Y eso es totalmente sospechoso”, escribió un internauta a través de Twitter.

“Omg no lo había pensado así, pero sí se me hizo rara la pregunta, porque dije tonto no es”, “No todo lo que se conversa en el confesionario se transmite… A veces piden cosas personales y el Emilio es medio babas igual”, y “Sí, jajaja, hace días los regaño la jefa porque contaban sobre las llamadas que hacían al exterior (todos)”, fueron algunos de los comentarios populares por redes.

Otros más consideran que algunos usuarios de Twitter sacaron de contexto las palabras de Emilio y que de inmediato conspiraron para pensar que el programa es un fraude. Vieron el momento en el confesionario como algo diferente.

“Ay no mam*n todo sacan de contexto, él se refiere a que por lógica si no supiéramos y el Domingo nomina con 3 y 2 nos quedaríamos de wtf, ¿Por qué él tiene más puntos? A eso se refería”. “Yo lo vi más por el lado de que le avisó que si se quedaba iba a usar eso. Entonces para mi, en su cabeza dijo si saben que tengo este poder me salvan. Lo vi más de ese lado”.