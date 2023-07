Así luce Yanet Guadalupe, la voz angelical que conquistó multitudes con el tema “Estúpido”

"El Estúpido " se encuentra disponible en varias plataformas digitales. (YouTube // Instagram: @yanetbecerraaa)

Muy pocos saben quién es Yanet Guadalupe aunque hace años enloqueció las redes sociales con sus canciones, incluso continúa amenizando fiestas en la actualidad. Se trata nada más ni nada menos de la niña de aproximadamente 10 años de edad que solía cantar al desamor a pesar de su corta edad y su tema más famoso es El Estúpido.

Te puede interesar: Así se escucha Juan Gabriel cantando con Harry Styles según la inteligencia artificial | VIDEO

Aunque Yanet lanzó más canciones con Los Papis RA7 y ofreció conciertos en varias zonas de la República Mexicana, su fama se fue desvaneciendo con el paso del tiempo y su voz sufrió los cambios de la adolescencia. Actualmente ronda por los 19 años de edad y sigue luchando por construir una carrera en la industria musical nacional como solista.

Para ello se ha apoyado en diversas plataformas digitales, siendo YouTube e Instagram las principales. Según contó en una entrevista que concedió para el canal de Richard TV en 2021, tras terminar sus estudios de nivel preparatoria decidió enfocarse al cien por ciento en su carrera como cantante y fundó una nueva agrupación con algunos exintegrantes de Los Papis RA7.

La joven suele compartir selfies en su perfil. (Instagram: @yanetbecerraoficial)

Y es que hace algunos años decidió dejar la agrupación con la que se viralizó en redes sociales por supuestos maltratos:

Te puede interesar: Controversia en ‘La Casa de los Famosos’: captan supuesta interacción de persona externa con los participantes | VIDEO

“Fue un cambio de mal a bien, se podría decir. Creo que gracias a Dios ahorita me va mejor que antes, más bien, no estaba a gusto con la agrupación Los Papis, entonces fue mi decisión y de mi mamá salirme de la agrupación. Fue un cambio bueno, realmente, no me arrepiento de nada”, contó.

Me salí de la agrupación de Los Papis porque no me trataban bien, era más robo y explotación.

En 2021 se presentó en "Venga la Alegría". (Instagram: @yanetbecerraoficial)

De hecho han lanzado algunas canciones y colaboraciones con otras promesas mexicanas. Asimismo, continúan presentándose en ferias de pueblo, palenques y programas de televisión con su nueva versión de El Estúpido.

¿Cómo comenzó la carrera de Yanet Guadalupe?

Fue en la misma entrevista donde la joven cantante recordó que comenzó a cantar cuando tenía aproximadamente siete años de edad en calles y camiones de Guadalajara. Según contó, no es la única integrante de su familia con dotes artísticos, así que siempre tuvo interés por interpretar los temas que se escuchaban en su casa.

“Realmente lo hacía por ayudar a mi mamá, yo estudiaba. Lo que hacía era ir a la escuela, estudiaba, hacía mi tarea y cuando terminaba me iba al centro con mi tío a cantar y sacar dinero”, contó.

Cuenta con 11.3 millones de seguidores en IG. (Instagram: @yanetbecerraoficial)

Fue durante uno de sus shows donde una persona la grabó y subió el video en redes sociales, donde finalmente se viralizó. Su éxito fue tan grande que pronto comenzaron a llegarle propuestas de trabajo, pero su madre seleccionó sólo seleccionó a una agrupación.

Te puede interesar: Azafata de México se viraliza en redes sociales; es catalogada como la más hermosa

“Mi mamá se contactó con el dueño de Los Papis RA7, que fue la primera agrupación con la que estuve y así surgió, me hablaron y mi mamá aceptó”, dijo.

Asimismo, Yanet Guadalupe reconoció que cuando era niña no entendía por completo que era famosa, sólo se enfrentaba a situaciones cuando salía a la calle.

“Yo nunca me imaginé llegar a donde estoy. Cuando el video llegó a los 10 millones yo dije ‘wow’, hasta donde he llegado gracias a la gente. Ahorita el video ya tiene más de de 500 millones de vistas (..) Ya no podía salir a la calle porque la gente me pedía fotos y pues sí me sacaba, ya no podía hacer nada. Siempre estaba conmigo mi mamá y mi mánager de ese tiempo”, comentó para Richard TV.

Después de casi cuatro años con Los Papis RA7 decidió tomar su propio rumbo con un grupo de músicos que la acompañan en sus shows.