¿Qué son los ‘friendship bracelets’ y por qué debes llevarlos a los conciertos de Taylor Swift en México?

Las pulseras de la amistad son una tradición entre las swifties. | Imagen: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo / Pinterest.

Una de las características más especiales de Taylor Swift son, sin duda, sus fanáticas que se auto-denominaron “swifties”. No importa si se unieron para desafiar el sólido dominio de Ticketmaster o para agotar las localidades de un evento deportivo dedicado a las carreras de caballos. Siempre demostraron unidad y los “friendship bracelets” son una prueba palpable de ello.

Todas las fans más fervientes saben qué son y lo que significan estas particulares pulseras. Así que si planeas asistir a su concierto en la Ciudad de México de manera casual, sería conveniente que te informes y te sumes a esta hermosa tradición.

Se trata del intercambio de pulseras que cada fan confecciona con sus propias manos y con mucho cariño, reflejando detalles sobre la carrera de la cantante, una canción favorita, una letra o una “era” específica, es decir, uno de sus álbumes.

¿De dónde surgen los ‘friendship bracelets’ y qué significan?

Twitter.

La tradición nació de una canción de Taylor Swift incluida en su álbum Midnights, lanzado en 2002. En ese disco, hay una canción titulada “You’re on Your Own, Kid”, en la que uno de los versos dice: “So make the friendship bracelets, take the moment and taste it”, que se traduce como “Haz las pulseras de la amistad, aprovecha el momento y saborea”.

Esa simple frase inspiró a las swifties a elaborar dichas pulseras y decorarlas con motivos relacionados con los discos o canciones de la cantante. Aunque son accesorios sencillos de diseñar y decorar, el verdadero valor de cada uno radica en la intención con la que se hacen y en el gesto de regalarlas a otros fans durante los conciertos.

La tradición establece que, en los conciertos, los fans deben intercambiar un gran número de pulseras. En ocasiones, hay chicas que salen de un evento de Taylor Swift con un brazo lleno de numerosos friendship bracelets.

¿Cómo se fabrican las pulseras de la amistad?

Twitter.

Hacerlas es bastante sencillo y no se requieren de muchos materiales. Lo principal que se debe definir es el diseño se quiere obtener a partir de ellas. Así como dilucidar si se quiere honrar a un sólo álbum, o si se quiere hacer referencia a alguna canción favorita.

Se requieren los siguientes objetos:

Hilo elástico transparente

Cuentas de colores

Cuentas que tengan letras, todas las letras suficientes para poder crear palabras

Algunos broches aptos para poder cerrar las pulseras

Los colores recomendados son verde, amarillo, morado, rojo, rosa, negro, gris, naranja y azul. Las swifties saben que cada color por lo general se asocia con alguno de los discos de Taylor.

Por tanto si harás una pulsera del álbum RED, entonces evidentemente necesitas primordialmente cuentas rojas y cuentas con las letras que se ocupan para el título. El diseño se puede acomodar al gusto.

@ForoSolOficial / Taylor Swift.

Es recomendable que con mucho tiempo de anticipación hagas muchas pulseras para que cuando estés en el Foro Sol puedas repartir pulseras al por mayor y de igual forma obtener varias de vuelta. Son elementos para la colección y el recuerdo del concierto, además de que en ellas se contiene un poquito de la personalidad, gusto y cariño de cada fan.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Taylor Swift?

Luego de muchos años de espera las swifties por fin tendrán a la famosa cantante en un escenario, en vivo y a todo color.

Sus conciertos se llevarán a cabo en el Foro Sol de la Ciudad de México los días 24, 25, 26 y 27 de agosto del 2023.