Niurka evidenció supuesto fraude para no poder votar por Emilio en LCDLF

Niurka evidenció supuesto fraude contra Emilio Foto: instagram/niurka.oficial

Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y el productor Juan Osorio, resultó nominado por primera vez en La casa de los famosos, el reality show del momento producido por Televisa. Ante esta situación, la cubana evidenció en sus redes sociales un supuesto acto de fraude para que el joven no pueda ser salvado.

Te puede interesar: Niurka aseguró que existe un complot para eliminar a Emilio Osorio de La Casa de los Famosos

La casa de los famosos está gozando de gran éxito gracias a las participaciones de famosos como Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Nicola Porcella, Bárbara Torres, La Barby Juárez, y Wendy Guevara, quien es la favorita de los televidentes para ganar la competencia.

Niurka, quien se ha descocido en las últimas semanas en su Instagram respecto a las polémicas que acontecen dentro de la casa, subió un video que un usuario de TikTok compartió en su cuenta, donde se puede ver que, supuestamente, la gente no está logrando votar por Emilio para que no salga del reality.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: Team Infierno no se desintegrará

Antes de que Emilio resultara nominado, la cubana expresó en un video: “Les voy a decir qué pasa en el mundo, cuando las personas actúan con dolo y ardidez no les funciona. Por cada mensaje que suban ‘Fuera Emilio’ se van a sumar 50 salvándolo. Porque saben que ustedes están actuando para j*derme a mí, se quieren ching*r al chamaco. Y en el mundo el abuso, la manipulación y la traición no se perdonan”.

La cubana compartió el clip donde se ve que la gente no puede votar por Emilio. Crédito:TikTok/ yosoynara_

El video que compartió Niurka

Sin más contexto, la cubana publicó el video de la usuaria de Tiktok yosoynara_ donde se ve que ella intenta votar por Emilio en el portal oficial del reality; sin embargo, no logra hacerlo.

Te puede interesar: Niurka arremetió contra Apio Quijano y lo llamó “traicionero”

Pero no sólo eso, sino que cada vez que la chica pulsa el nombre de Emilio en la pantalla, el voto se va automáticamente para Paul Stanley, quien también se encuentra nominada en La casa de los famosos.

Además de esto, parece que el supuesto “fraude” está construido para afectar directamente el Team Infierno, el equipo de la casa favorito de los televidentes, pues cuando la usuario de Tiktok intenta votar para salvar a Sergio Mayer, también nominado, pasa lo mismo que con Emilio.

No solo es imposible votar por el actor y diputado, sino que los votos se pasan a Barby Juárez, la otra participante del reality que se encuentra en peligro de salir del show. El video finaliza con la voz de la joven diciendo: “Pinch* fraude” con un tono de evidente molestia.

El supuesto “fraude” está construido para afectar directamente el Team Infierno, el equipo de la casa favorito de los televidentes (La casa d elos famosos)

“Yo voté por Sergio sin problema, pero igual hay que hacer un desmadr*”, “Y a mí me aparecía que ya había votado y no me dejaba elegir”, “Compartan para que todo México se entere, inche fraude”, “Me pasó lo mismo con Sergio”, “Yo sí puedo votar”, “Cierto, qué fraude, a mí nada más me dejaron votar tres veces y ya no, se habían acabado los votos”, fueron algunos de los comentarios que los internautas dejaron en el video, además de arrobar masivamente a Niurka Marcos.

No es la primera vez que la producción de La casa de los famosos es acusada de fraude. Hace algunas semanas se “filtró” una supuesta lista donde se leía el orden de los eliminados y hasta el nombre del ganador. Según la lista, Poncho de Nigris se quedaría con el premio de 4 millones de pesos y Wendy Guevara saldría de la casa por su propia decisión.

Esta lista provocó fuertes discusiones en redes sociales, pues la gran mayoría de los usuarios tienen su apoyo en el Team Infierno, y específicamente en Wendy Guevara, quien la gente espera que se vuelva la ganadora. No obstante, al poco tiempo esta lista se desmintió.