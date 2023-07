Los mejores memes de Rodolfo Pizarro tras quedar fuera del Inter de Miami

Los mejores memes de Rodolfo Pizarro (Captura Twitter)

Uno de los fichajes bomba de este mercado de verano fue la llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer (MLS) pues luego de ser campeón del mundo en Qatar 2022 abandonó el futbol europeo y llegó al Inter de Miami para jugar la temporada 2023 - 2024.

En ese momento de la noticia se aseguró que Rodolfo Pizarro, mediocampista mexicano, tendría oportunidades de jugar al lado del astro argentino, pues el canterano de Pachuca tenía contrato con el Inter, así que se abrió esa posibilidad. Sin embargo, el propio Pizarro se encargó de borrar toda ilusión.

En un encuentro con la prensa, el ex jugador de Rayados se encargó de aclarar su situación y explicó que ya no entra en planes con el Inter de Miami de Gerardo Tata Martino, así que en redes sociales se viralizaron diferentes memes del despido del jugador mexicano.

Y es que los aficionados no perdonaron que Pizarro se haya quedado sin equipo tras la llegada de Messi a la MLS, por lo que los fanáticos mexicanos se burlaron de su situación. Recordaron algunas de las indisciplinas del jugador, por lo que de inmediato algunos internautas viralizaron comentarios como:

“Talentoso, habilidoso, pero muy, muy pasivo y flojo. Sus defectos son mas pesados.... tristemente”, “jugador inflado y huevón, ‘la soberbia se paga con humillación’”, “se la pasó 3 temporadas de shopping y yendo a los juegos de los Heat y ahora se pregunta por qué lo corren. Tuvo la oportunidad de jugar con el mejor de la historia y ahora va a ser el escombro seguramente de las Chivas”, fueron algunos comentarios”

Y es que cuando Rodolfo Pizarro habló con la prensa, explicó que no sabía de esta situación, así que lo tomó por sorpresa.

“Es difícil, no tenía idea, no sabía, porque igual yo tengo contrato, no sabía que iba poder ser cambiado. Es un poco raro porque ya le pasó a muchos compañeros que un día están y al día siguiente no; creo es la única liga en el mundo que hace esto. Sí es raro pero son las reglas y hay que acatarlas”, sentenció.