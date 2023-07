Kristal Silva lloró frente al espejo al hablar de las “imperfecciones” de su cuerpo

La conductora lloró al señalar cosas que no le gustan de su cuerpo. (Archivo) (Ig: @kristalsilva_)

Kristal Silva es considerada como una de las más carismáticas conductoras del programa Venga la Alegría y en más de una ocasión sus compañeros del matutino de entretenimiento aseguraron que tiene una de las sonrisas más bonitas, sin embargo es una de las cosas que a ella no le gusta de sí misma, declaración que dio durante un ejercicio frente al espejo en la que debía señalar las “imperfecciones” de su cuerpo y no pudo evitar llorar.

Fue durante la emisión del programa televisivo de este jueves 6 de julio cuando Patricio Borghetti le pidió a Kristal ponerse frente a un espejo que se encontraba en el set de grabación y que señalara lo que le parecía un defecto de su aspecto físico y que no parara hasta que finalizara con lo que ella creía que estaba erróneo. Todos se llevaron una sorpresa cuando la exconcursante de belleza enlistó un gran número de detalles de su cuerpo.

Empezó con la dinámica diciendo que no le gustaba su piel al grado de tener que maquillarse, detestaba sus manos por ser grandes, también los pómulos, el cabello que para ella necesita extensiones, también está disgustada por tener celulitis. Fue en este momento cuando se “rompió” y comenzó a llorar, sin embargo logró continuar con su discurso. Esto fue lo que dijo frente a una imagen de sí misma reflejada en el espejo:

“No me gusta tu piel, la tienes muy manchada sin maquillaje, no me gusta tu cabello, tienes que usar extensiones para sentirte bien, no me gustan tus manos, las tienes grandes, no me gustan tus pómulos... te veo cachetona, no me gusta tu celulitis, te veo con bikini... lo primero que veo es grasa, no me gusta tampoco tus dientes, están manchados... no me gustan tus piernas... están lastimadas... por último no me gusta tu espalda porque tengo muchas cicatrices”.

La conductora de Venga la Alegría señaló las cosas negativas que ella ve en su cuerpo. (Ig: @vengalaalegría)

Tras finalizar su participación en la dinámica de auto reconocimiento, el primero en acercarse a ella fue Patricio Borghetti. No dudo ni un momento en mostrar su sorpresa por todas las inseguridades personales que tenía, consideró, una de las conductoras más hermosas del mundo.

En medio del llanto de su compañera de Venga la Alegría le solicitó al resto del elenco del programa matutino que dijeran cosas positivas que ven en Kristal Silva. con el fin de que ella pudiera ver lo que los demás ven.

Kristal Silva aseguró que una de las cosas que más le disgusta de su cuerpo es su piel. Foto: Instagram / @kristalsilva_

¿Qué dijo el resto del elenco sobre el cuerpo de Kristal Silva?

“Nosotros tenemos cosas diferentes a lo que tú dijiste y te lo voy a mostrar”, dijo Pato Borghetti. Luz Elena González señaló que la conductora tenía las piernas bonitas y los brazos elegantes, dos de las partes de su cuerpo que recibieron duras críticas. Por otra parte dijo que tenía el cuerpo perfecto y ojos bonitos.

Jimena Longoria aseguró que ella veía que Kristal tenía el cuerpo perfecto, además dijo que su piel era envidiable y la llamó Barbie, porque parecía una de las muñecas de juguete. Mauricio Mancera reveló que uno de los aspectos más bonitos de Silva era la sonrisa, la altura y el color de su piel, que calificó como fantástico.

La polémica Laura G aseguró que es una de las mejores amigas de Kristal Silva. Cabe destacar que ella también lloró al escuchar las palabras de su compañera, finalmente aseguró que sólo había una palabra “perfecta”.

Los compañeros de Kristal Silva aseguraron que ella era perfecta (Foto: Instagram/@kristalsilva_)

Patricio Borghetti, para concluir, pidió a las personas que tuvieran inseguridades como su compañera a que acudan con algún especialista para que puedan superarse frente a un espejo y dejar atrás todas las auto críticas tan duras, subrayó, que tenemos hacia nosotros mismos y así “poder ver en nosotros, lo que otros ven”.