México

Esto fue lo último que declaró Eduardo Bustos Pérez, agente de la Guardia Nacional hallado muerto en Guerrero

Horas antes de ser hallado sin vida en Guerrero, Eduardo Bustos Pérez acusó nexos entre mandos, la Fiscalía estatal y Los Tlacos, aunque ninguna autoridad ha confirmado esos dichos

Esto fue lo último que declaró Eduardo Bustos Pérez, agente de la Guardia Nacional hallado muerto en Guerrero. RRSS
Guardar

Eduardo Bustos Pérez, agente de la Guardia Nacional (GN) hallado sin vida en Guerrero junto a tres personas más, había denunciado en un video difundido en redes sociales una presunta red de complicidad entre mandos de la corporación, la Fiscalía estatal y el grupo criminal Los Tlacos, momentos antes de ser asesinado.

En la grabación, de más de ocho minutos, el agente se identificó como elemento especializado en investigación, con curso de investigación, comisionado a la coordinación estatal de la Guardia Nacional en Ocotitlán, referido por el propio agente en un momento de la grabación como “Cotito”.

PUBLICIDAD

Qué dijo el agente antes de morir

Bustos Pérez se presentó en el video como integrante de la 37 Coordinación de la Guardia Nacional con sede en Iguala. El medio El Financiero reportó que se trataría de la 27 Coordinación con la misma sede; ninguna autoridad ha precisado oficialmente el dato.

El agente afirmó que su superior directo, identificado como “el cabo Medina”, le ordenó que le diera vigilancia al grupo de “Los Ardillos” en la localidad de Xaltianguis.

Esto fue lo último que declaró Eduardo Bustos Pérez, agente de la Guardia Nacional hallado muerto en Guerrero. RRSS
Esto fue lo último que declaró Eduardo Bustos Pérez, agente de la Guardia Nacional hallado muerto en Guerrero. RRSS

Según su relato, sus funciones consistían en elaborar reportes escritos, tomar fotografías, mapear y georreferenciar puntos en los poblados de Xaltianguis, Ocotitlán y Tierra Colorada, para remitir esa información a Medina.

PUBLICIDAD

Bustos Pérez explicó que Medina se coordinaba con una persona identificada como “Montoro”, adscrita al área de delitos graves de la Fiscalía estatal, y que ambos respondían a órdenes de “Los Tlacos”, quienes a su vez transmitían instrucciones a elementos de la Guardia Nacional.

El agente de la Guardia Nacional en Guerrero fue hallado muerto horas después de difundir un video en el que denunció una presunta red de complicidad entre mandos de la corporación, la Fiscalía estatal y el grupo criminal Los Tlacos para desplazar a la organización rival Los Ardillos del municipio de Juan R. Escudero.

El agente sostuvo que el objetivo de esa estructura era que “los Tlaco tomen el control de todo Juan N. Escudero y Xaltianguis”, al señalar que Los Ardillos no colaboran ni con el gobierno ni con Los Tlacos. Añadió que el siguiente objetivo de expansión sería el municipio de Acapulco.

Señalamientos sobre pagos y complicidad

En su declaración, Bustos Pérez precisó montos concretos de pago dentro de la estructura que denunció. Afirmó que a Medina y a Montoro “les están dando un sueldo neto de aproximadamente cien mil pesos a la quincena”, entregado en efectivo de manera directa en la ciudad de Chilpancingo por integrantes de Los Tlacos.

El agente agregó que mandos de mayor jerarquía, con presencia en Chilpancingo, en el área conocida como MEGNA y en la coordinación estatal de Ocotitlán, recibirían “trescientos o doscientos mil pesos a la quincena”, un monto superior al que percibiría Medina.

Dos vehículos blindados negros de la Guardia Nacional y tres agentes uniformados de espaldas en una carretera con niebla y bosque.
Esto fue lo último que declaró Eduardo Bustos Pérez, agente de la Guardia Nacional hallado muerto en Guerrero. RRSS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bustos Pérez mencionó además a una persona identificada como “Jacinto Varona”, a quien dijo haber escoltado durante un mes. Según su relato, Varona mantendría un conflicto personal con Los Ardillos por un presunto secuestro de una trabajadora suya, lo que lo habría llevado a colaborar con Los Tlacos.

El agente también describió, sin precisar si se refería a una orden directa o a una práctica generalizada entre la tropa, instrucciones para cometer actos delictivos: “roba, viola, mata... secuestra, haz lo que tengas que hacer”, en referencia a órdenes que, según su testimonio, reciben los elementos de menor rango.

Ninguno de los señalamientos hechos por el agente en el video, incluidos los nombres de “Medina”, “Montoro” y “Jacinto Varona”, ha sido confirmado por alguna autoridad. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que las circunstancias de la grabación forman parte de las investigaciones en curso.

El operativo que salió mal

Bustos Pérez relató un operativo armado organizado por Medina, en conjunto con la Fiscalía y la Guardia Nacional, con el propósito de dar de baja a líderes de Los Ardillos en el poblado de Xaltianguis. Según su versión, el Ejército participó únicamente en un cateo en la zona centro y con apoyo de un helicóptero.

Helicóptero militar volando bajo sobre un camino de tierra con polvo denso, montañas de fondo y un vehículo táctico terrestre.
Esto fue lo último que declaró Eduardo Bustos Pérez, agente de la Guardia Nacional hallado muerto en Guerrero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agente atribuyó el fracaso de la misión a la intervención de esa aeronave: “ese helicóptero fue el que la regó todo”, dijo, al señalar que su llegada impidió que las fuerzas terrestres se posicionaran antes de cerrar el cerco planeado sobre el poblado de Colorada.

Tras el fallo, según su relato, las tropas fueron replegadas a Ocotitlán en espera de nuevas órdenes. Bustos Pérez agregó que se preveía una segunda incursión sobre la zona, derivada de la exigencia de Los Tlacos de tomar el control de las plazas de Xaltianguis y Juan R. Escudero.

Hallazgo de los cuerpos y refuerzo de seguridad

El cuerpo de Bustos Pérez y el de tres personas más fueron localizados en la localidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero, según informó la Sedena. El agente se encontraba en días de descanso en Guerrero, entidad de la que era originario.

Caen 16 presuntos integrantes de "Los Ardillos" luego del asesinato de un agente de la Guardia Nacional en Guerrero. Fiscalía de Guerrero.
Caen 16 presuntos integrantes de "Los Ardillos" luego del asesinato de un agente de la Guardia Nacional en Guerrero. Fiscalía de Guerrero.

Tras el hallazgo, la dependencia reforzó el despliegue interinstitucional en la región con 284 efectivos, dos aeronaves y 36 vehículos. La Sedena adelantó que en los próximos días llegará un contingente mayor, que permanecerá en la zona hasta detener a los responsables.

Como parte de una operación conjunta entre personal militar, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal, el 5 de septiembre se detuvo a 16 presuntos integrantes de Los Ardillos en los poblados de Pablo Galeana, Río Verde y Xaltianguis, en el municipio de Acapulco. Entre los detenidos se encuentra quien sería el operador financiero del grupo.

Durante esas acciones se aseguraron 12 armas de fuego, más de 36 mil 700 cartuchos, 17 dosis de metanfetamina, 10 máquinas tragamonedas, dos motocicletas y un vehículo. Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente.

Temas Relacionados

Guardia NacionalGuerreroLos TlacosLos ArdillosNarco en Méxicoseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

Cómo usar café para cubrir las canas de manera natural

Esta opción puede servir para reducir su apariencia sin el uso de químicos, aunque se trata de un método poco temporal

Cómo usar café para cubrir las canas de manera natural

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy domingo 6 de septiembre: CDMX presenta varias afectaciones

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy domingo 6 de septiembre: CDMX presenta varias afectaciones

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita de hoy 4 de septiembre

El sorteo Melate se realiza tres veces a la semana, todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 4261 dados a conocer por la lotería mexicana

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita de hoy 4 de septiembre

Temblor hoy en México: sismo de magnitud 4.9 sacude el sur de Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: sismo de magnitud 4.9 sacude el sur de Guerrero
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

Caen 16 presuntos integrantes de "Los Ardillos" luego del asesinato de un agente de la Guardia Nacional en Guerrero

Capturan a “Baldo”, presunto operador del CJNG en Colima, ligado a la extorsión de ganaderos

Van a funeral de “El Chilaquil”, de la Unión Tepito, y balean su camioneta a la salida: hieren a un hombre y muere una mujer en la Alcaldía Cuauhtémoc

Familiar de Jonathan Meléndez lo despide al destacar su labor en Camilo Séptimo y como padre: “Nunca es un adiós”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México en vivo: quién será el sexto eliminado y el habitante sorpresa que ingresará hoy

La Casa de los Famosos México en vivo: quién será el sexto eliminado y el habitante sorpresa que ingresará hoy

Quién es Pimpinela Escarlata, leyenda de la lucha libre y participante sorpresa de La Granja VIP

Premio de La Granja VIP es menor al de La Casa de los Famosos México, esto se llevará el ganador

Karina Torres admite que sintió algo por Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México

De qué murió Einar Méndez, entrenador fitness de Martha Debayle y otros famosos

DEPORTES

Toluca vs Monterrey Final Leagues Cup EN VIVO: cómo quedó la final, goles y lo más relevante del partido

Toluca vs Monterrey Final Leagues Cup EN VIVO: cómo quedó la final, goles y lo más relevante del partido

Cruz Azul habría expulsado a Santiago Domínguez del Estadio Azteca, directiva cumple su palabras luego de comentarios machistas al equipo femenil

León supera al América en Leagues Cup y clasifica a la Concacaf Champions Cup 2027

A días de que Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez regresen al ring, su padre da veredicto de cómo están sus hijos

Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana: fechas y horarios para ver la Serie del Rey