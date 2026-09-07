Azalia Ojeda, “La Negra”, se suma al elenco de La Granja VIP: quién es y por qué es famosa

La conductora, conocida por el video viral de 2011 en Polanco, se suma a las 20 celebridades que compiten en la nueva temporada del reality de TV Azteca. (Facebook Azalia Ojeda)

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Azalia Ojeda, conocida como La Negra, ingresa a la segunda temporada de La Granja VIP junto a otras 19 celebridades, según anuncia TV Azteca este 7 de septiembre de 2026. Su historial en realities y sus episodios de confrontación pública la convierten en una de las participantes con mayor expectativa entre el público.

La famosa saltó a la fama en 2002 al participar en la primera temporada de Big Brother México. Dentro de la casa destacó por su carácter directo y por sostener confrontaciones frecuentes con otros concursantes, un estilo que la acompañó en cada regreso a la televisión.

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Ese primer paso por un reality la posicionó como una figura reconocible del entretenimiento mexicano. Con los años, su nombre quedó asociado a la polémica más que a la competencia televisiva en sí misma.

El video de 2011 le dio el apodo de “Lady Polanco”

Tras ser eliminada en la primera semana de Survivor México, Azalia Ojeda regresa a la televisión. (Foto: Twitter / @azalialanegra)

En 2011 circuló un video en el que Azalia Ojeda insultó a policías capitalinos durante un altercado ocurrido en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. El episodio se viralizó y le otorgó el sobrenombre de “Lady Polanco”, con el que se le identifica hasta la fecha.

Ojeda sostuvo después que había pedido ayuda a los agentes tras un presunto asalto. Según su versión, los policías le solicitaron bajar de su camioneta porque el vehículo tendría reporte de robo, situación que ella negó haber conocido en ese momento.

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En 2021 la detuvieron al intentar cobrar un cheque de 350,000 pesos

Una década después, en 2021, autoridades detuvieron a Ojeda cuando intentó cobrar un cheque por 350,000 pesos que contaba con reporte de robo, de acuerdo con reportes de prensa de la época. La conductora afirmó entonces que le habían “puesto un cuatro”, en referencia a un montaje en su contra.

No hay información disponible sobre una sentencia derivada de ese caso. El episodio se sumó a la lista de controversias que rodearon su carrera mediática desde hace más de dos décadas.

Famosa por su paso en el primer Big Brother México y por el episodio que la bautizó como "Lady Polanco", Azalia Ojeda busca revancha tras su salida temprana de Survivor México.

Su paso por Survivor México terminó en la primera semana

En 2026, Azalia Ojeda regresó a los realities como parte del elenco de Survivor México. Su participación fue breve: quedó eliminada tras la primera semana de competencia, luego de perder un duelo de fuego frente a otro concursante.

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Pese a la salida temprana de ese programa, el interés del público en su figura no disminuyó. TV Azteca la acaba de incorporar al elenco de La Granja VIP segunda temporada, un formato que exige a los participantes realizar tareas de campo y enfrentar desafíos distintos a los de un reality de convivencia tradicional.

Azalia ingresó a la Granja acompañada de Julio Camejo, compañero de Survivor e incluso hablaron de una posible alianza dentro de la competencia. “Espero que hoy nos demos una tregua. Deberíamos de hacerlo”, aseguró.

Con más de dos décadas de trayectoria en programas de telerrealidad, la conductora enfrenta ahora los desafíos de convivencia y trabajo de campo que exige este reality. (Captura de pantalla La Granja VIP)

Una vez estuvo con sus compañeros Azalia lanzó una fuerte advertencia: “Respetar a nuestro entorno porque ellos no tienen nada que ver con esto. Este es un juego, nada es personal, quien se lo tome personal ya perdió”, declaró.

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La segunda edición de La Granja VIP cuenta con 20 participantes y se transmite a través del canal Azteca UNO, la página web oficial, la aplicación móvil y la plataforma de streaming Disney+. Esta última ofrece contenido las 24 horas del día sin censura para los suscriptores.

Azalia Ojeda llega al proyecto con la etiqueta de ser una de las concursantes con mayor trayectoria en formatos de telerrealidad. Su carácter frontal, muy bien conocido desde su debut en 2002, vuelve a ser el elemento que despierta expectativa entre los seguidores del programa.