Muerte de Zenyazen Escobar: qué se sabe del caso y qué falta por esclarecer mientras la FGR investiga

Zenyazen Escobar: qué se sabe de la muerte del legislador de Morena. FOTO: YERANIA ROLÓN/CUARTOSCURO.COM

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El diputado federal de Morena Zenyazen Escobar García fue hallado sin vida el viernes 4 de septiembre dentro de un Mercedes-Benz estacionado sobre la carretera Xalapa-Veracruz, y a más de 48 horas del hecho la Fiscalía General de la República (FGR) no ha entregado ninguna conclusión sobre la causa de la muerte.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó que la necropsia ya se realizó durante la madrugada posterior al hallazgo del cuerpo. Sin embargo, el resultado del estudio no se ha hecho público, y la familia del legislador tampoco ha sido notificada de manera oficial, según medios locales.

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Escobar García, de 42 años, representaba al distrito 16 de Córdoba en la LXVI Legislatura. Antes de llegar a San Lázaro fue secretario de Educación de Veracruz entre 2018 y 2021, durante el gobierno de Cuitláhuac García.

Un dato llamativo entre los primeros reportes es que el legislador viajaba sin escoltas al momento del hallazgo, pese a que por su cargo solía trasladarse acompañado.

Lo que dicen las autoridades hasta el momento

Rocío Nahle se reencuentra con Cuitláhuac García en funeral de Zenyazen Escobar: la bancada de Morena llega al velorio en Veracruz. (Foto: Cuartoscuro)

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, descartó en conferencia de prensa que el vehículo hubiera sido objeto de un ataque externo. “No fue un atentado porque el carro está a un lado, no se nota que haya sido una agresión al vehículo, fue interno”, declaró.

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Ahued evitó pronunciarse sobre la hipótesis de un suicidio. “No quisiera abonar por algo que está en plena investigación, pero sí fue localizado en un acotamiento (...) como tal no es atentado, un ataque, es un lamentable fallecimiento por un arma de fuego”, señaló el funcionario estatal.

La fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, se limitó a confirmar el deceso sin adelantar ninguna versión. “Yo solo les puedo confirmar el deceso”, dijo la funcionaria, quien precisó que peritos, fiscales y elementos de la Policía Ministerial trabajaron en el sitio del hallazgo.

El vehículo donde el legislador fue hallado. REUTERS/Yahir Ceballos

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que atraerá el caso “dada su calidad de legislador federal”, a través de su cuenta de X. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la dependencia que informe conforme existan avances: “En el momento que tengan más avances pedimos que lo informen y los informamos”, expresó durante una gira por San Luis Potosí.

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El periodista Jorge García Orozco cuestionó en entrevista con La Saga la hipótesis de un suicidio a partir de estos mismos elementos extraoficiales. Señaló que el diputado era diestro, según videos donde practicaba boxeo, mientras que el disparo se habría ubicado en la sien izquierda, y consideró que la posición del arma entre las piernas, y no en el suelo, resultaba inconsistente con un peritaje de mecánica de disparo autoinfligido.

A su vez, García Orozco también cuestionó la credibilidad de la Fiscalía de Veracruz al recordar el caso de la maestra Irma Hernández, en el que la dependencia atribuyó inicialmente la muerte a un infarto antes de que se confirmara su secuestro y asesinato por el crimen organizado.

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La familia espera resultados de necropsia

Vista del funeral de Zenyazen Escobar. REUTERS/Oscar Martinez

La viuda del diputado, la magistrada Liliana López Coronado, declaró a medios locales que continúa sin información sobre los resultados de la necropsia. “Nada al respecto, porque vamos a esperar que den el de la necropsia y pues hasta tenerlo, ¿no? Ahorita no, todavía no se sabe nada del resultado”, expresó.

López Coronado pidió que se recuerde a Escobar por su trayectoria dentro del magisterio. “Yo le pediría a la gente que recuerde al maestro con todas las cosas que hizo en el magisterio”, dijo, y agregó que su esposo “era un luchador social” que mantuvo una postura en favor de causas relacionadas con el sector educativo.

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El cuerpo del legislador fue sepultado el domingo 6 de septiembre en el cementerio municipal de Río Blanco, su municipio natal, en medio de consignas del magisterio estatal y bajo lluvia. Al funeral acudieron la gobernadora Rocío Nahle y el exgobernador Cuitláhuac García, quienes coincidieron públicamente por primera vez desde diciembre de 2024.

Escobar es el segundo diputado que muere de forma violenta en la actual legislatura. El 9 de diciembre de 2024, el también veracruzano Benito Aguas Atlahua, del Partido Verde, fue baleado en la Sierra de Zongolica y falleció horas después.

La trayectoria de Zenyazen Escobar antes de llegar a San Lázaro

Morena lamenta la muerte del diputado Zenyazen Escobar. (Foto: redes sociales)

Zenyazen Escobar García nació el 4 de junio de 1984 en Nogales, Veracruz. Obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sotavento en 2018 y una maestría en Ciencias de la Educación por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas en 2021.

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Trabajó como docente de telesecundarias desde 2009 y ejerció un interinato en la supervisión escolar de la zona 609 en 2007. En 2015 participó en el movimiento “Educación, Resistencia y Dignidad Magisterial”, filial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Fue diputado local de 2016 a 2018 y coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Veracruz. En 2023 participó en las encuestas internas del partido para buscar la candidatura a la gubernatura, pero quedó lejos de Manuel Huerta y de Rocío Nahle, quien resultó electa.

Dentro de la Cámara de Diputados registró 11 inasistencias y 202 votos a favor en dictámenes, minutas y acuerdos, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa. Impulsó cuatro iniciativas, entre ellas una reforma sobre lenguaje incluyente en la Constitución, desechada el 29 de agosto de 2025, y dos propuestas para inscribir los “Tratados de Córdoba” y a los “Mártires de Río Blanco” en el Muro de Honor de San Lázaro.

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, lamentó el fallecimiento y destacó la trayectoria del legislador “desde su labor como docente hasta su paso al frente de la Secretaría de Educación estatal”. La dirigente Citlalli Hernández también expresó condolencias y recordó su paso por el movimiento magisterial.

Los señalamientos

Zenyazen Escobar, secretario de Educación Pública de Veracruz (Foto: Twitter @ZenyazenEscobar)

El periodista Jorge García Orozco, de Emeequis, señaló en entrevista con La Saga que durante su gestión al frente de la Secretaría de Educación de Veracruz el ORFIS habría acusado a Escobar de un desvío superior a 1,300 millones de pesos destinados a la construcción de escuelas, recursos que según esta versión terminaron en la construcción de un estadio en el puerto de Veracruz que el gobierno de Nahle tuvo que rehacer después.

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García Orozco también mencionó que Escobar habría heredado una plaza magisterial sin contar con la carrera docente, práctica que describió como común en el estado, y que antes de su carrera política trabajó en un club nocturno.

El entrevistado se refirió además a una versión no confirmada oficialmente sobre la desaparición de una mujer tras una fiesta que el diputado organizó en un yate, episodio del que dijo que nunca se abrió una carpeta de investigación.

El 28 de mayo, Escobar protagonizó un conato de pelea con el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla durante una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, luego de que este lo llamara “pinche estríper, trepador”. El legislador veracruzano se levantó de su curul, se quitó el sombrero y se colocó en posición de pelea frente a su contrincante.

La entonces presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, intervino desde la tribuna para llamar al orden: “Compórtense, si son tan amables de comportarse a la altura de su responsabilidad política y pública”. Tras el incidente, la diputada priista Ana Isabel González solicitó formalmente que se practicara una prueba de antidoping a Escobar, petición respaldada por legisladores del PAN.

En mayo, el diputado también tuvo que salir a aclarar públicamente que un yate que resultó dañado por una explosión en el Estero de Alvarado no era de su propiedad, después de que medios locales lo vincularan con la embarcación.