Barbie llega a México: dónde ver EN VIVO la alfombra rosa con Margot Robbie y Ryan Gosling

La película se estrenará el próximo 20 de julio. (REUTERS/Mike Blake)

Tras meses de espera por fin llegó el día, este jueves se abrirán las puertas de BarbieLand en la Ciudad de México para que los fanáticos de la muñeca más famosa del mundo puedan ver a los protagonistas de su live action: Margot Robbie, Ryan Gosling y América Ferrera.

Lamentablemente no todos los mexicanos podrán acceder a la alfombra rosa que se llevará a cabo en punto de las 19 horas de este 06 de julio en Parque Toreo Central, pues los organizadores del evento limitaron el acceso. Pero no todo está perdido, pues quienes no cuenten con entradas especiales podrán seguir la Pink Carpet en vivo a través de TikTok.

“Únete a nuestro TikTok Live desde la Pinck Carpet de Barbie. Activa el recordatorio y no te lo pierdas”, así se dio a conocer en la cuenta oficial de Warner Bros México.

Esta es la cuenta oficial de Warner Bros México. (TikTok: @WarnerBrosMX)

¿Cómo seguir el “TikTok Live” de Barbie en CDMX?

Cualquier fanático con cuenta en TikTok podrá acceder a la transmisión en vivo del evento, sólo basta con entrar a la aplicación, buscar el perfil verificado de Warner Bros México y dar click en el Live.

Hasta el momento se tiene contemplado que el evento comience en punto de las 19:00 horas (centro de México), sin embargo, este podría retrasarse por cualquier motivo. Por esta razón es muy importante que quienes contemplen seguir el evento en vivo a través de TikTok activen las notificaciones para que no se pierdan ni un minuto.

Cabe mencionar que actualmente ya no hay entradas disponibles para la Pink Carpet, según informó la cuenta oficial de la casa productora, por esta razón resulta casi imposible que quienes se acerquen a Parque Toreo Central puedan entrar a las instalaciones.

Los cines mexicanos ya lanzaron su mercancía especial en honor a Barbie. (Twitter/@WBPictures_Mx)

Así luce la “Pink Carpet” de Barbie

Como era de esperarse, el equipo de Warner Bros se trasladó a la CDMX días antes del evento para montar todos los escenarios y artículos de BarbieLand. Sin importar que hay varias zonas restringidas por los trabajadores de montaje, algunos fanáticos se aventuraron a pasear por las instalaciones para ver cómo lucirá la Pink Carpet.

Algunos mexicanos compartieron su experiencia a través de TikTok y gracias a ello se sabe que casi todo el interior de la plaza comercial se cubrió con tonalidades rosas, además de letras blancas con la tipografía clásica de Barbie, algunas fotografías promocionales de la película, vallas y hasta juegos infantiles.

Varios fanáticos se acercaron a las instalaciones horas antes del evento Crédito: Tiktok @mitchgr4

Algo que llamó la atención de los internautas mexicanos fue que los encargados de montar los escenarios estaban vestidos de rosa, un detalle que sin lugar a dudas sumó a la fantasía de Barbie.

“Que Martha Higareda les haga la entrevista”. “Yo prefiero verlos desde aquí. Esperare el video”. “Suerte qué voy a la escuela a 5 minutos de Toreo”. “Saben si dejarán el montaje para después??”. “Como quiero estar en CDMX”. “Pero ayer se inundó si la harán aún?”, son algunas reacciones.

La aerolínea se vista de rosa directo desde Barbieland Credito:YT @PuenteLibre

Barbie inundó la CDMX con artículos especiales

Fue aproximadamente en mayo cuando varias empresas internacionales, nacionales y negocios locales comenzaron a distribuir artículos inspirados en la película de la famosa muñeca. Gracias a ello, los fanáticos han logrado adentrase a BarbieLand.

Y es que Starbucks lanzó una bebida rosa conmemorativa, Volaris colocó el nombre de la figura en uno de sus aviones, incluso hay una cafetería completamente rosa con artículos oficiales de la marca y hasta una clásica caja de muñecas.