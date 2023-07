Admitieron amparo de la jueza Angélica Sánchez pero seguirá en prisión

Angélica Sánchez fue detenida en CDMX (Foto: Infobae / Jovani Pérez)

La jueza Angélica Sánchez promovió un amparo en contra de la prisión preventiva que se le impuso debido a que es acusada de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, dicho amparo fue admitido por la también jueza Fabiola Viridiana Ramos Castillo.

Los hechos fueron informados durante el miércoles 5 de julio y fue la jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal con residencia en Veracruz la encargada de la decisión. Cabe destacar que el hecho de que se admitiera la suspensión provisional no implica que Angélica Sánchez quede libre.

Cabe destacar que Angélica Sánchez presentó su amparo exponiendo que cuando fue detenida los agentes encargados no se identificaron y tampoco mostraron los documentos para la detención.

La jueza fue capturada dos veces en menos de diez días (Foto: Cuartoscuro)

“Dichas personas me trasladaron a la Fiscalía Antisecuestros de la Ciudad de México de forma ilegal y arbitraria -no se identificaron, no portaban uniforme, los vehículos no tenían ningún logo o referencia de alguna corporación policial, tampoco mostraron la orden de aprehensión”, fue parte del texto en el amparo promovido por Angélica Sánchez.

La organización Amnistía Internacional se pronunció por el caso de Angélica Sánchez y señalo presuntas violaciones a los derechos humanos de la jueza, se detalló que fue detenida por efectivos de la Guardia Nacional y no por policías, en el documento también se registró que los individuos que la arrestaron iban vestidos como civiles.

Cabe recordar que el pasado 22 de junio la mujer fue vinculada a proceso por los delitos mencionados. Mientras que en el amparo que fue recientemente admitido se pudo leer: “contaba con una suspensión provisional concedida dentro del juicio de amparo indirecto 540/2023 por el juzgado Décimo Quinto de Veracruz, promovido el 9 de junio de 2023 contra las posibles órdenes de aprehensión en mi contra”.

Liberación y captura de Angélica Sánchez

Tras ser liberada, la mujer fue detenida en CDMX (Foto: Jovani Pérez / Infobae México)

Fue el pasado 5 de junio que la jueza Angélica Sánchez fue liberada, debido a que no había elementos para justificar la prisión preventiva, su liberación fue informada por la Fiscalía General de Veracruz, institución que en dicha ocasión dijo que la investigación continuaba.

La detención sucedió a las afueras de su hogar, hecho tras lo cual familiares y abogados de la mujer acusaron que su captura fue realizada de forma arbitraria y que incluso le habrían obligado a usar un arma de fuego con el objetivo de inculparla.

Mientras que para la mañana del pasado 16 de junio la jueza de Veracruz fue detenida en la Ciudad de México. En dicha ocasión su hija, Ingrid Gómez Sánchez, detalló que autoridades sin identificar las interceptaron cuando salían del hotel Fiesta Inn, ubicado en el Centro Histórico de la capital del país.

En dicha ocasión la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX informó que no participó en el aseguramiento de la jueza y que dicha institución solo colaboró para garantizar la integridad física de la detenida.

Otra de las personas que se ha pronunciado por el caso de la jueza Angélica Sánchez es el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien el pasado 20 de junio respaldó a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz.

“En este caso se presentó una denuncia y lo vamos a seguir haciendo contra los jueces. (...) No le hace si por defensa del gremio, por complicidad, los exoneran, pero ya nosotros cumplimos. No somos cómplices. (...) Vamos a hacer lo mismo en el informe de seguridad”, fueron las declaraciones de López Obrador, quien dijo que desde su administración se seguirá exponiendo a jueces y magistrados que “no actúan con rectitud”.

Por su parte Cuitláhuac García ha señalado a al jueza por presuntos vínculos con delincuentes, luego de que ordenó la liberación de un hombre con el alias Compa Playa.