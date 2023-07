Morena exigió renuncia de Santiago Creel y así les respondió

(Foto: Reuters)

Legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y partidos aliados exigieron que Santiago Creel, diputado federal, renuncie a su cargo como presidente de la Cámara de Diputados.

Este miércoles 5 de julio la Comisión Permanente debate un punto de acuerdo en el que se exhorta a Creel a solicitar licencia legislativa y dejar la presidencia de la Cámara de Diputados. Los legisladores de Morena que apoyan esta solicitud argumentaron que no es ético que siga en su actual cargo mientras participa en la contienda interna de Va por México para encabezar el Frente Amplio por México y llegado el momento, ser su candidato presidencial.

La respuesta del diputado federal fue: “No no voy a dejar de ser presidente de la Cámara de Diputados, con respeto a mis compañeras y compañeros de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde, me merecen respeto sus ideas; no estoy de acuerdo.”

Además de negarse ambas peticiones, el legislador incluso retó a Morena a convocar un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para buscar su remoción por esa vía.

El diputado federal retó a Morena a buscar su remoción por otra vía (Video: Cámara de Diputados)

“El reto para Morena, para sus aliados, con el respeto parlamentario que nos merecemos, es que convoquen a periodo extraordinario. Consigan las dos terceras partes de los votos y después nos vamos la Pleno de la Cámara de Diputados a conseguir los votos que ustedes necesitan, si es que lo quieren hacer, para pedir mi remoción. Es el camino, no es otro”.

Creel argumentó que ha cumplido a cabalidad con sus funciones como presidente de la Cámara de Diputados por lo que su solicitud no tiene fundamento. También afirmó que legalmente no hay impedimento para que siga en funciones mientras participa en el proceso interno de la coalición opositora.

“He cumplido estrictamente con lo que marca nuestro reglamento y el orden parlamentario, en esas funciones y eso no me impide absolutamente ser militante opositor ni ciudadano, ni tampoco me impide expresar libremente mis opiniones”.

“Reto a cualquiera que (demuestre) que en las funciones como presidente de la Mesa Directiva haya actuado fuera de la ley”, agregó el diputado federal.

Morena se lanzó contra Creel por negativa a renunciar

Diputados y senadores de Morena se lanzaron en contra de Creel por negativa a renunciar. Hamlet García Almaguer incluso insinuó que detrás de la postura del panista hay falta de confianza en su proyecto de país de cara a las elecciones presidenciales.

Hamlet García Almaguer se lanzó contra Santiago Creel (Foto: Facebook / Hamlet Almaguer)

“¿Confía usted en su proyecto? Entonces diputado Creel, queme sus naves y no se quede en una posición cómoda que le otorga cierto poder y cierta plataforma política. ¿Cómo si usted no cree en sí mismo va a convocar que los demás confíen en su proyecto?”, fueron las palabras de García Almaguer.

Mientras que el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez acusó que la estancia de Creel al frente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados es ilegítima y que los legisladores morenistas no lo aceptarán.

“Seguirá siendo para nosotros un espurio en esa Mesa porque no cuenta con la legitimidad, no lo vamos a reconocer con todos los recursos que haya lugar”, setenció Robles.

Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, sí solicitó licencia para ausentarse de su cargo como senador (Foto: Twitter, @RicardoMonrealA)

Cabe recordar que los legisladores Ricardo Monreal, Gerarado Fernández Noroña y Manuel Velasco, aspirantes a la candidatura presidencial de Morena solicitaron licencia ante la Comisión Permanente para poder participar en la contienda interna rumbo a las elecciones 2024.

Sin embargo, Creel aseguró que ellos lo hicieron porque, a diferencia de Partido Acción Nacional (PAN) y los partiso con los que está aliado, Morena inició el proceso electoral desde el año anterior.

“El proceso electoral empieza en septiembre, el problema es que los aspirantes de Morena han empezado el proceso electoral desde hace más de un año”, acusó el diputado federal.