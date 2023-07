Mañanera, minuto a minuto: “Enojo de Creel es porque se dio cuenta de que ya hubo dedazo”, aseguró AMLO

El presidente dijo que el enojo de Santiago Creel es porque se dio cuenta de que él no fue el elegido del Frente Amplio, y lo culpa de ello.

“El caso de Santiago es porque ya se dio cuenta de que ya hubo el dedazo de la oligarquía y me culpa. No es capaz de decir ‘esto está mal’, ‘por qué esta simulación’ o ‘son unos ingratos, Fox que trabajé con él, que le ayudé en tantos enjuagues y ahora me abandonan estos ingratos’”, dijo el mandatario.