Monreal respondió a Ebrard por amago a Morena: “Ya pasó la hora de decir ‘me voy’”

El senador con licencia respondió a las declaraciones de Ebrard (Cuartoscuro)

El senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila, respondió a las declaraciones que emitió el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, sobre salir del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en caso de que existan irregularidades en el proceso interno para la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Fue durante su visita a Puerto Vallarta, Jalisco, que el excoordinador del partido guinda en el Senado de la República sentenció que ya pasó el tiempo en el que se podría decir “me voy”, pues el proceso interno del instituto político ya empezó dos semanas atrás.

De acuerdo al exgobernador de Zacatecas, los demócratas deben de tener congruencia ante la ciudadanía, por lo que se comprometió a “honrar su palabra”, es decir, a respetar el resultado que arrojen las cinco encuestas que se van a realizar al interior de la Cuarta Transformación.

“Yo voy a honrar mi palabra, no es la hora, ya pasó la hora de decir me voy. Ya no porque los demócratas también tenemos que demostrar congruencia (...) yo sí voy a honrar el resultado de las cinco encuestas, no voy a dar pretexto para dar división en Morena”, explicó este martes 4 de julio.

El senador con licencia visitó Puerto Vallarta (DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM)

El legislador ofreció una conferencia de prensa en donde se le cuestionó sobre las declaraciones del excanciller, en donde también recordó que las reglas de las corcholatas fueron firmadas por todos los presentes, entre las cuales se acordó respetar los resultados.

“Las reglas eran no debate, no ofensas, no hablar mal del compañero que está en la contienda, si firmas, aguantas las cinco encuestas. Las consensuamos entre los seis, fundamentalmente entre los cuatro: Marcelo, Claudia, Adán y yo”, se pudo leer.

Finalmente, Monreal Ávila reafirmó su posición de respetar su palabra y aceptar el resultado que arrojen los estudios de opinión, inclusive si él no sale beneficiado.

¿Qué dijo Marcelo Ebrard?

El canciller pidió que no haya "chicanadas" en las encuestas de Morena (Marcelo Ebrard)

Las declaraciones de Monreal Ávila se dieron unas horas después de que el exsecretario de Estado ofreciera una entrevista a La Jornada, en donde comentó cuál sería la razón por la que abandonaría al partido guinda, por lo que instó a que el proceso se mantenga de manera transparente y sigan existiendo la equidad.

“Lo único por lo que rompería con Morena, lo inaceptable, es que quieran hacer una chicanada, una cosa rara, una adulteración del sentido de la encuesta”, fue la declaración que ofreció el excanciller.

Aunado a lo anterior, el aspirante a la candidatura presidencial reconoció que, durante sus recorridos, algunos cuadros del partido le han advertido que no debe de traicionar al movimiento de la Cuarta Transformación, por lo que él instó que lleva 23 años trabajando al lado de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sin que existan polémicas por su lealtad.

“No sé quién te esté metiendo esas ideas en la cabeza, pero nosotros llevamos 23 años, hermanito, y tú llevas ocho. Dime una vez que haya sido un traidor, una, una vez que haya dicho una mentira”

¿Cómo van los índices de popularidad?

Las corcholatas se reunieron en el Zócalo (Twitter/@jenarovillamil)

El pasado lunes 3 de julio se dio a conocer una nueva encuesta de la empresa Rubrum, en donde se dio como ganador Ebrard Casaubón con el 35.5% de las preferencias, seguido por la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el 26.9%; ambos personajes se han mantenido en la cabeza de las encuestas desde que dieron a conocer sus aspiraciones.

En tercer lugar se dio un empate entre Gerardo Fernández Noroña —representante del Partido del Trabajo (PT)— y Adán Augusto López Hernández con el 13%, finalmente estaría Manuel Velasco —representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— y Ricardo Monreal con 5%.