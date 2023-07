Ebrard advirtió que romperá con Morena si hay “chicanada en la encuesta”

Marcelo Ebrard además pidió a las cxorcholatas evitar el fuego amigo. FOTO: Twitter.

Luego de dos semanas de recorridos por el país para promover su imagen y proyecto antes de la encuesta con la que Morena definirá a su abanderado rumbo a 2024, Marcelo Ebrard reveló cuál sería la única razón por la que rompería con el partido.

El ex canciller advirtió que el levantamiento de la encuesta a cargo de la dirigencia nacional de Morena debe ser transparente y guiarse por la equidad, de lo contrario él reconsideraría su permanencia.

“Lo único por lo que rompería con Morena, lo inaceptable, es que quieran hacer una chicanada, una cosa rara, una adulteración del sentido de la encuesta”, expuso Ebrard en entrevista con La Jornada.

Sin embargo, Ebrard matizó y dijo que este sería sólo en el eventual caso de que hubiera anomalías en los sondeos, pero este escenario no se vislumbra por ahora.

Además, Ebrard Casaubón sostuvo que los seis contendientes de Morena, en busca de ganar la Coordinación de la Defensa de la Transformación, deben privilegiar la unidad y evitar el “fuego amigo”, pues esto debilitaría al movimiento y sólo beneficiaría a la oposición.

“Yo diría que el fuego amigo, porque puede debilitar al movimiento, porque aunque estás en competencia no se valen las campañas sucias, los ataques que, como dije, pueden debilitar al movimiento, hay que cuidar eso”, dijo Ebrard, a quien le preocupa más los ataques que puedan surgir desde dentro de la 4T.

En el Consejo Nacional de Morena se recomendó al ganador del proceso interno ofrecer un puesto relevante en el gabinete presidencial, en caso de ganar los comicios del próximo año, por lo que Ebrard reiteró que eventualmente invitaría a Claudia Sheinbaum, y aunque no ha hablado con Adán Augusto López, no descartó extenderle una invitación.

“El otro día dije que invitaría a Claudia Sheinbaum, no he hablado con Adán. No sé, no me atrevo a decir un cargo, un rol, una función, dependería de lo que él quisiera, pero nosotros deberíamos aspirar a no crear una confrontación de tal tamaño que se fracture o se rompa la unidad, y ¿qué se necesita para eso? Pues que la encuesta se haga bien, que sea limpia”, expresó Ebrard Casaubón.

Ebrard destacó este lunes que la Cuarta Transformación, comandada actualmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha entregado los mejores resultados de las últimas décadas, por lo que se mostró convencido de que el partido guinda se mantendrá en el poder el próximo sexenio.

Por esa razón, dijo no estar preocupado si la abanderada de la oposición es la senadora Xóchitl Gálvez o el diputado federal Santiago Creel, y ahondó que el PAN ya tuvo dos sexenios al frente del gobierno federal y los resultados no fueron los mejores.

Para Ebrard, la apreciación del peso mexicano frente al dólar, el aumento sustancial del salario mínimo y los programas sociales son los logros más evidentes de la Cuarta Transformación y se mostró confiado en que el pueblo reconocerá en las urnas el desempeño de Morena y de López Obrador.