El motivo por el que la Rivers perdió en La Velada del Año III, según los jueces

Marina Rivers se impuso a Samy Rivers en La Velada del Año III

Durante La Velada del Año III, un acto organizado por el streamer Ibai Llanos en España, la pelea entre Marina Rivers, creadora de contenido local, y la mexicana Samy Rivers acaparó los reflectores. No obstante, la polémica se hizo presente cuando usuarios en redes sociales protestaron por la derrota de la originaria de Nuevo León. Días después se dio a conocer el motivo de la decisión de los jueces.

El lunes 3 de julio de 2023, durante una transmisión realizada en las redes sociales de Ibai Llanos, el boxeador Sandor Martín tuvo una intervención especial para hablar acerca del enfrentamiento. En su participación, a nombre de los jueces, aseguró que dieron el lado a la española debido a que mostró cualidades más apegadas al boxeo que la mexicana.

“Ha peleado de una forma más ordenada, con una mejor guardia. Ha utilizado mejor los recursos boxísticos. Por ejemplo, utilizaba el jab, el paso atrás, volvía con el uno - dos. Tuvo también sus momentos buenos donde juntó buenas series y buenos golpes. Fue su manera de verlo. Tuvo un estilo más de boxeo”, expresó.

Sandor Martín reveló que los jueces apreciaron más la técnica de boxeo de la ibérica a pesar de haber sido superada en los últimos dos episodios

Y es que, acostumbrados a ver un estilo de pelea más frontal y a corta distancia, es decir, congruente con el estilo que México ha dado a conocer en el mundo, los aficionados aztecas y de algunas otras partes del mundo buscaron deslegitimar la decisión de las autoridades al considerar que la victoria debió haber correspondido a Samantha Treviño Rivera.

En ese sentido, dieron a conocer su inconformidad en las redes sociales y volvieron tendencia la etiqueta #LaRobadaDelAño, en alusión a la pelea entre las Rivers dentro de la noche de gala.

En ese sentido, el boxeador Sandor Martín también aprovechó la ocasión para hacer un análisis de la exhibición mostrada por la boxeadora mexicana. De hecho, hizo referencia a la iniciativa que tuvo por tomar las riendas de la pelea a través de la combinación de golpes.

La inconformidad con el resultado se manifestó a través de memes (Twitter: @CapitnMoon1)

“Samy Rivers se centró más en tomar la iniciativa y en ir por el combate con una postura más guerrera”, aclaró.

A pesar de haber comunicado la postura y los criterios considerados por los jueces para el veredicto definitivo, el pugilista profesional que ha enfrentado a personajes como Teófimo López, José Felix Jr. y Mikey García, consideró que la decisión debió haber sido favorable para Samy Rivers por el gesto de intentar convencer a las autoridades con el ímpetu de por medio.

Quien también se mostró inconforme y lo dio a conocer por medio de sus redes sociales oficiales fue la creadora de contenido regiomontana. Si bien señaló el malestar por los insultos que recibió durante su presentación en el Estadio Metropolitano de Madrid, reiteró su inconformidad con el resultado de la pelea.

En redes sociales, Marina Rivers abrió la posibilidad a una revancha contra la mexicana (Twitter/@_riverss_)

“Me abuchearon en el estadio, me dijeron cosas xenófobas horribles. Llevó recibiendo mensajes de odio desde hace días, se metieron hasta con mi familia y yo no he dicho nada (...) Sigo pensando lo mismo (del resultado de la pelea) decir mi opinión no es demeritar el trabajo de Marina y tampoco es incitar al odio”, escribió en su cuenta de Twitter @samyriveratv.

¿Qué se sabe sobre la revancha entre Marina Rivers y Samy Rivers?

Aunque el organizador de La Velada del Año no ha hablado acerca de una posible revancha entre la mexicana y la española en la próxima edición de la gala, la ganadora del combate abrió la posibilidad de volver a enfrentar a Samy Rivers en la entrega número IV del evento.

En caso de concretarse, la reyerta podría tener lugar en el Estadio Azteca, un recinto que el propio Ibai Llanos ha considerado para la realización de La Velada del Año IV.