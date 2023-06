Silverstein y The Devil Wears Prada en CDMX: boletos y todo sobre su concierto en el Frontón México

The Devil Wears Prada y Silverstein se presentarán en el Frontón México. (@TDWPband)

Silverstein, la banda de post-hardcore y la agrupación de metalcore, The Devil Wears Prada unieron fuerzas para su gira “One Night Together in Mexico City” y regresarán al país el próximo 12 de agosto.

Tras varios años de ausencia en México, finalmente la cita pactada con su fanáticos mexicanos será a las 19:00 horas en las instalaciones del Frontón México como parte de la promoción de sus más recientes discos: Misery Made Me y Color Decay, respectivamente.

The Devil Wears Prada y Silverstein regresarán a México. (@TDWPband)

Boletos y precios

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline.

- General Sección B: 900 pesos

- General Sección A: Mil pesos (agotado)

Silverstein se mantiene vigente

La banda canadiense conformada por el vocalista Shane Told, Paul Marc Rousseau (guitarra), Josh Bradford (guitarra), Billy Hamilton (bajo) y Paul Koehler (batería). Se ha posicionado a lo largo de los años como uno de los grupos pioneros más relevantes e influyentes de la escena post-hardcore.

La agrupación oriunda de Burlington, Ontario se caracteriza por su distinguido sonido con influencias del punk, el metal y el género llamado emo. De igual manera la combinación de riffs pesados, melódicos, letras cargadas de sensibilidad los convirtió en uno de los pilares del género post-hardcore canadiense.

Cuentan con una carrera de 20 años, diez álbumes de larga duración y 4 EP’s en los que destacan: When Broken Is Easily Fixed (2003), Discovering The Waterfront (2005), Dead Reflection (2017) y A Beautiful Place To Drown (2020).

Precisamente en 2022 lanzaron su décimo álbum de estudio que lleva por título Misery Made Me, el disco tiene 11 tracks donde Silverstein explora el hardcore punk y metal. ”A pesar de las montañas escaladas durante los últimos años, nos enfrentamos al peso y la miseria de permanecer relativamente en el mismo lugar durante un largo periodo de tiempo. El disco trata de la aceptación de una nueva realidad y la adaptación a ella”, explicó el líder de la banda Shane Told.

Silverstein lanzó su décimo disco de larga duración en 2022, titulado "Misery Made Me". (@silverstein)

The Devil Wears Prada y su constante evolución

Por otro lado, The Devil Wears Prada es una de las agrupaciones estadounidenses de metalcore más prominentes que irrumpieron en la escena musical a mediados de la década del 2000. La agrupación formada por Mike Hranica, Jeremy DePoyster, Kyle Sipress, Jonathan Gering, Giuseppe Capolupo y Mason Nagy logró abrirse camino en la escena musical al forjar un estilo propio.

Desde entonces siguieron evolucionando su sonido popular por sus toques agresivos, sus composiciones complejas y letras introspectivas que lo colocaron en una fuerza prominente del género metalcore.

The Devil Wears Prada cuenta con 8 dsicos de estudio. (@TDWPband)

La agrupación lleva dos décadas de carrera musical, hasta la fecha posee 8 álbumes de estudio: Dead Throne (2011), 8:18 (2013), Space EP (2015), Transit Blues (2016) y The Act (2019) por mencionar algunos.

Como dato curioso, el nombre de la banda está basado en la novela The Devil Wears Prada, y se inspiró en la mentalidad antimaterialista que maneja.

The Devil Wears Prada, estrenó su octavo disco de estudio donde fusionaron el metalcore, la melancolía y letras poéticas a través de 12 tracks. ”Creo que se puede definir a nuestra banda por Color Decay”, señaló Mike Hranica durante su lanzamiento.