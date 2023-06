¿Pasará en la Mañanera? Peso Pluma y Grupo Frontera lanzan ‘Tulum’ pese a recomendación de AMLO

(Foto: Cuartoscuro // YouTube: Peso Pluma)

Peso Pluma continúa arrasando con sus lanzamientos musicales y en esta ocasión no fue la excepción, pues sorprendió a sus millones de fanáticos con una canción grupera en colaboración con Grupo Frontera. Se trata nada más ni nada menos que de Tulum, un tema que escaló hasta los primeros lugares en listas de popularidad en menos de 24 horas.

Te puede interesar: AMLO recomienda a jóvenes canción ‘No se va’ de Grupo Frontera para evitar narcocorridos

De esta manera, Hassan Kabande (nombre real de Peso Pluma) demostró que puede salir de su zona de confort, pues aunque su nueva canción pertenece al regional mexicano, no es un corrido tumbado. Asimismo, se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales porque hace unos días Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se posicionó en contra de dicha corriente musical y se posicionó a favor de la música grupera.

"Tulum" es parte de "Génesis", el nuevo álbum de Peso Pluma. (Instagram: @pesopluma)

“A lo mejor no le va a gustar a lo jóvenes y a los cantautores, pero no me importa que no les guste porque son libres. Nosotros nunca vamos a censurar, pueden cantar lo que quiera, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las tachas, que tienen un arma calibre 50 y que son sus ídolos los narcos más famosos y ese tipo de corridos”, comentó en una mañanera.

Te puede interesar: AMLO arremete contra Felipe Calderón por lamentar la muerte de Hipólito Mora: “Hipócrita”

El presidente de México aseguró que nunca prohibirá escuchar una corriente musical por más que no sea de su agrado, sin embargo, comentó que desde su perspectiva algunas letras de corridos no son apropiadas porque hacen apología del delito.

El cantante Natanael Cano aborda tema sensible en su nuevo álbum y espera que AMLO también hable al respecto

“No hay que prohibirlos, pero sí hay que orientar a los jóvenes (...) como si lo material fuese lo más importante, la ropa de marca, las residencias, las alhajas, el poder o la prepotencia. Hay música muy buena para jóvenes, pero muy buena. Esa de Firme me gusta mucho a mí y le gusta mucho a los jóvenes, Ya Supérame, ¿por qué no esa música?”

No obstante, AMLO recomendó escuchar a Grupo Firme.

Te puede interesar: “Se presume que es transgénico”, AMLO firmó un decreto para aumentar aranceles al maíz de importación no blanco

Fue bajo este contexto que Peso Pluma, considerado como el intérprete de corridos tumbados más importante del momento, unió fuerzas con Grupo Frontera para lanzar Tulum.

Grupo Frontera rompió récords en plataformas digitales con "Unx100to" junto a Bad Bunny. (Foto AP/John Locher)

Como era de esperarse, el tema ha sido bien recibida por el público mexicano, especialmente por los jóvenes, quienes vieron con buenos ojos que Hassan Kabande hiciera a un lado los corridos tumbados para incursionar en la música grupera.

“Colaboración que no esperábamos pero si necesitábamos”. “Larga vida a la música mexicana aunque a muchos paisanos no les guste y no apoyen; que se respete es igual de importante”. “Esa buena vibra que transmiten éstos compas y el carisma que tienen es increíble”, son algunas reacciones.

Cantante Natanael Cano revela que AMLO le preguntó sobre sus conciertos

¿Qué dice “Tulum” de Peso Pluma y Grupo Frontera?

Compa Peso, hay algo que quiero decirle a esa morra que está ahí.

Tú eres un diez, pero sigues con ese tip que no te llega ni a los pies, y ni parece tu tipo.

Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum pero sé que tu cora no te hace turum turum.

Bebé, estabas perdiendo el tiempo, qué bueno que llegué a tiempo.

Baby, a mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú.

Dile que se despida, que ya tú estás convencida.

Baby, a mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú.

Dile que se despida, que ya tú estás convencida.

Y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre.

Que la comida se enfría, cuando se descuida.

Bebé, llegó nuestro momento. Él te compro un Rolex, pero yo te di mi tiempo.

Él tiene mansiones, pero yo en mi apartamento te hice sentir cosas que no se las lleva el viento.

Baby, lo siento.

Pero el que perdió, mami, tú fuiste la que ganó. Tú eres como un piano que nunca toco.

Y si lejitos nos vamos y así terminamos tomando, bailando en una playita sin ropa, mientras tu cuerpo va nadando.