Cuáles son las peores marcas de polvo compacto, según Profeco

La Procuraduría evaluó una serie de polvos compactos

El maquillaje es un producto de aplicación cutánea que se utiliza para otorgar un tono específico a la piel o evitar que su brillo sea excesivo, por tal motivo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se dio a la tarea de realizar un análisis de dichos productos, en el que evaluaron su contenido, las indicaciones de los símbolos en sus etiquetados, su elaboración, los que los regula, lo que se espera de estos cosméticos y la manera en la que los perciben los consumidores.

Detallaron que los ingredientes que contienen más comunes fueron; talco, mica, estereato de magnesio, dióxido de titanio y sulfato de bario o barita, además de mencionar que se encuentran regulados por la Secretaría de Salud a través de la Ley General de Salud y el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, quienes indican que los cosméticos son las sustancias o formulaciones destinadas a estar en contacto con algunas partes del cuerpo.

Para el estudio se tomaron en cuenta un total de 50 productos, entre ellos 28 polvos compactos, 18 bases de maquillaje o maquillajes, un polvo traslúcido, un poro para difuminar, un polvo compacto HD y un polvo facial (Healthy Glow Sheer Powder). Las pruebas abarcaron la información comercial, la veracidad de la información, el contenido neto, la caída del producto y el panel de consumidoras.

Esas fueron algunas de las marcas con peores evaluaciones (captura de pantalla: Profeco)

De tal forma que las marcas peor calificadas fueron las siguientes:

- Contienen menos de lo que declaran: Saniye con hasta 52.7% menos, im Natural con hasta 30.6% menos, Italia Deluxe con hasta 21% menos, Bella con hasta 17.7% menos, L.o.c.k.n’tap con hasta 10.3% menos de lo mencionado en su etiquetado.

- No comprueban sus leyendas: ZAN ZUSI con “Efecto continuo hidratante”, Renova con “Cobertura perfecta”, byapple con “Deja respirar tu piel y obtén una amplia cobertura e im Natural con “Fórmula que no reseca ni tapa los poros de la piel”.

- No comprueban sus leyendas: Bella con “Polvo compacto hipoalergénico”, “Polvo de arroz vitaminado”, “Con vitamina E”, “Polvo de arroz orgánico” y “El polvo Bella de arroz absorbe el exceso de grasa de la piel, forma una capa invisible que oculta el brillo, reduce el enrojecimiento y cubre imperfecciones”, Natura una con “Textura ultra fina que permite la construcción de cobertura personalizable, otorga alta fijación y larga duración” y Bissú con “Ayuda a controlar el exceso de grasa del rostro” y “Larga duración para una apariencia impecable por más tiempo”.

- No cumplen con el etiquetado: Amuse, Beauty Creations, L.A. Girl e Italia Deluxe, puesto que la a denominación de los productos no aparece en español, no ostentan identificación del responsable del producto y toda su información está en inglés, además la marca Hema no ostenta sus ingredientes y no muestra país de origen en español, finalmente 3INA, ya que no muestra el país de origen en español.

Una de las principales recomendaciones cuando se utiliza un polvo compacto es no prestarlo (captura de pantalla: Profeco)

Por otra parte, la Procuraduría compartió algunas de las consideraciones que los consumidores deberían tomar en cuenta al momento de adquirir alguno de los maquillajes anteriormente mencionados:

- Leer el etiquetado: con el fin de conocer las instrucciones de uso y las precauciones que se deben tener en cuenta al utilizarlos.

- Cuidar el producto: es decir, tratar de mantener los envases de los cosméticos limpios y cerrarlos bien cuando se utilicen.

- Mantener una buena higiene: por ejemplo, lavarse las manos antes de aplicarse el maquillaje y nunca compartir los cosméticos.

- Estar al pendiente de su aspecto: en caso de que este haya cambiado de color u olor será necesario desecharlo.

- Checar cualquier cambio en la piel: si se presenta alguna erupción u otro problema, es recomendable suspender su uso.