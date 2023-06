Talina Fernández en vivo desde el funeral: Ana Bárbara se despide de la conductora

Luz Elena González rompe en llanto tras recordar a Talina Fernández

“Compartimos muchas cosas y se me queda grabado curiosamente más que lo profesional, lo personal que vivimos. Fueron momentos bonitos, pero muy duros con lo que pasó con Mariana, yo tenía una relación muy bonita con ella, entonces estuve con ella todo ese día, estuvo en mi boda, yo le decía ‘Me encantaría que estuvieras ahí porque era tan buena persona’. Hablábamos más de cosas espirituales, de anécdotas, la vida y así que cosas profesionales y siempre me abrió su corazón, su casa”, comentó.

Sobre sus más intímos recuerdos, agregó: “Era muy divertida, le decían ‘La Dama del Buen Decir’, pero hablamos y yo decía ‘¿Cómo? Aquí si nos podemos explayar perfecto’. Todas las cosas que compartimos no las llevamos en el corazón y me duelen todas las cosas que vivió con sus pérdidas y le agradezco que me viera en esos momentos, siempre estuvo conmigo en ese momento tan feliz de mi vida”, finalizó.