Presunto abuso policial en Puebla: intentaron llevarse por la fuerza a un estudiante en una universidad privada

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla habrían cometido actos de “abuso de autoridad” por ingresar, sin permisos de por medio, a las instalaciones de un plantel educativo en Puebla, para llevárse por la fuerza a un joven por “agresión verbal”.

Un video que circula en las redes sociales mostró a un joven con playera sin mangas forcejéando con al menos cuatro elementos de la policía en las instalaciones de la escuela privada Universidad Alva Edison, ubicada en el centro histórico de Puebla.

“Se está metiendo en la institución”, “Por qué se lo van a llevar” y “Están en una escuela” “No se lo pueden llevar”, fueron los reclamos de una maestra y de más personal del plantel educativo que se escucharon en la grabación.

Presuntamente, los agentes que intentaron detenerlo, y llevárselo por la fuerzza, ingresaron a la escuela sin presentar ninguna orden judicial ni otro tipo de documento que autorizara o avalara su ingreso arbitrario al plantel.

El joven estuvo a punto de ser extraído contra su voluntad de la universidad, pero en el umbral de la puerta de la entrada principal logró soltarse de los agentes que lo retenían por la fuerza y regresó al interior de las instalaciones.

Antes de que los elementos lo apresaran de nuevo, un trabajador de la universidad, al parecer un docente, se interpuso entre el alumno y los policías para explicarles que no podían ingresar sin autorización y mucho menos llevárse arrestado a uno de los estudiantes.

Respuesta de las autoridades

Posteriormente, el afectado denunció a los policias por supuestamente haberle robado su teléfono celular y el dinero que llevaba consigo. Incluso detalló que iba interponer una denuncia en su contra.

Mientras tanto, la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla inició una investigación por el presunto abuso de autoridad de elementos municipales en contra del estudiante.

La titular de la dependencia, Consuelo Cruz Galindo, confirmó lo sucedido pero detalló que había varias versiones entorno al hecho, por lo que el paso siguiente será realizar entrevistas a testigos para conocer los hechos a detalle.

Sobre los motivos de su detención, el joven afectado escribió el siguiente mensaje en sus redes sociales:

“Hoy por mí, mañana por ustedes. Todos lo que me conocen saben que soy un joven de bien, vivo con mi abuelita y vendo flanes con ella para pagar kmis estudios de Comercio Internacional. Estudio en el instituto Alva Edison que está en el centro, en la avenida Reforma. Como todos los días, al salir de la escuela me fui con un compañero. Incluso pasamos a comprar unas paletas de hielo por el calor que hace y de repente vi que unos policías estaban registrando a un chavo como de secundaria pero se me hizo raro que no iban en patrulla.

El chavo estaba muy chico y se me hizo raro cómo le estaban diciendo y hoy con el tema de inseguridad que hay lo único que se me ocurrió fue subirme a mi transporte para irme a mi domicilio y mi reacción fue solo decir de manera textual: ‘así se deberían poner con los que de verdad roban’ y me fui”.