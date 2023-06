Juegos Centroamericanos 2023: por qué una atleta cubana cedió su medalla de bronce a una mexicana

Un acto de fairplay fue protagonizado por la atleta cubana Laina Pérez (Captura de pantalla)

Durante el tercer día de actividades de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, realizados en la ciudad de San Salvador, tuvo lugar un acto de fairplay que involucró a una atleta mexicana y a una cubana. Laina Pérez se negó a recibir una medalla que le otorgaron las autoridades fuera de competencia y decidió devolverla a Alejandra Cervantes, quien la ganó en una competencia de tiro deportivo.

El domingo 25 de junio de 2023, la delegación mexicana consiguió un logro destacado en la competencia de tiro deportivo, durante la prueba de pistola desde los 10 metros. Y es que al término de la justa las atletas tricolores consiguieron hacer el 1-2-3 y acapararon todos los peldaños del podio.

La entrega de las preseas se realizó con normalidad, aunque horas después las autoridades deportivas notificaron a Alejandra Cervantes, poseedora de la medalla de bronce, que debía renunciar a su condecoración para cederla a la exponente que se situó en la cuarta posición, es decir, la cubana Laina Pérez.

Con la decisión de Laina Pérez, las tres tiradoras mexicanas consiguieron mantener sus medallas (Twitter/@Jocelinflores)

El argumento para obligar a la atleta a devolver la presea que le fue entregada tras la competencia fue que las reglas impiden que un solo país se lleve las tres medallas en disputa. En principio, la atleta originaria de Monterrey, Nuevo León, se negó a devolver el premio pero después accedió a entregarla en una ceremonia improvisada

“En el artículo número 20 se menciona que un país solo puede aspirar a dos resultados, ya sea medalla de plata o de oro y si se alcanza la tercera medalla se corre para el cuarto lugar. No nos dimos cuenta”, expresó el representante deportivo en el acto de cesión de la presea de bronce.

En un video difundido por medio de las redes sociales se pudo observar el instante en que la autoridad despojó de la presea a Cervantes y la colocó en el cuello de la representante cubana. Laina Pérez aceptó el premio de las manos de los delegados, pero después de unos segundos se la quitó y pronunció algunas palabras.

Este es el momento FAIR PLAY de los Juegos Centroamericanos #SanSalvador2023



México hizo el 1-2-3 en tiro deportivo, pero por reglamento esto NO PUEDE SUCEDER.



Ante el hecho retiran la medalla de bronce a la mexicana Alejandra Cervantes y Laina Pérez de Cuba la devolvió. pic.twitter.com/6uSckOqxmX — Todo, Menos Fútbol ® (@todomenosfut) June 28, 2023

“Quien hizo el reglamento no fue atleta y si lo fue se lo pido enseguida. Es injusto que alguien que se lo gane, por ser del mismo país que las dos anteriores, no se la pueda llevar a su casa. Realmente no tiene ninguna justificación. No sé por qué pasa eso. La medalla no es mía, la medalla es de ella, así que yo se la regreso”, expresó Laina ante las cámaras.

Fue así que la atleta cubana se dirigió al lugar donde se encontraba su rival deportiva y le colocó, de nueva cuenta, la medalla que se ganó en la competencia ante la mirada de las autoridades. Después de la entrega protagonizaron un abrazo y los asistentes que se encontraban en el salón reconocieron la acción con una ronda de aplausos.

Fue así que Alejandra Cervantes completó de forma definitiva la tercia conformada por sus compañeras de disciplina y delegación, es decir, Alejandra Zavala y Andrea Ibarra, quienes se ganaron las medallas de oro y plata, respectivamente.

Las reglas prohíben que un solo equipo gane las tres posiciones del podio (Twitter/@maryjosealcala)

Después de haber recibido de vuelta la medalla, en una entrevista documentada en la cuenta de Twitter dedicada a la cobertura del periodismo deportivo, @todomenosfut, la tiradora reconoció haber experimentado un mal sabor de boca porque tuvo que lidiar con la decisión de las autoridades después de haber festejado su presencia en el podio. No obstante, reconoció y celebró la decisión de su rival cubana.

“Siento que el otro lado, que es Cuba, ella sabe que no se lo merece. Es muy buena persona y, de hecho, no está peleando su lugar. Por parte de las atletas todo está bien, solamente es un protocolo que no está padre (...) deben hacer otro tipo de premiación como dar doble medalla para no quedar en estas situaciones incómodas. No es algo justo para las dos partes”, expresó.