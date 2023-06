Mexicanos contra la Corrupción acusó desvíos de SEP que terminaron con proveedor del Edomex

Portada Delfina Gómez (Morena Edomex)

La asociación Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) denunció que hubo desvíos de 22 millones de pesos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que terminaron en la cuenta de un proveedor del Estado de México, previo a la elección a gobernadora de dicha entidad.

Los desvíos de los recursos fueron realizados a través de tres transferencias entre el 15 y el 22 de mayo pasado, ya que de forma específica, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) se transfirieron al gobierno de Chiapas a una cuenta no reconocida, según las denuncias que se presentaron ante el órgano interno de control de la dependencia y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Según MCCI, destacó que el 11 de mayo fue registrada una cuenta adicional a la que le suministra recursos al Gobierno de Chiapas y que corresponde a la proveedora mexiquense. Según la investigación, para el 15 de mayo se realizó la primera transferencia a dicha cuenta por 2 millones de pesos, empleando el usuario de un funcionario de las oficinas centrales de la Tesorería del INEA.

Siete días después, el 22 de mayo, se registraron otros dos movimientos más, por 13 y 7 millones de pesos, respectivamente hacia la cuenta, usando el usuario y contraseña de una empleada de la Tesorería pero de la Unidad de la Ciudad de México (CDMX), que se encontraba en incapacidad médica.

Denuncia MCCI el desvío de 22 mdp que pararon a cuenta de proveedor del Edomex (MCCI)

La organización civil señaló que las transferencias fueron realizadas y registradas por el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), herramienta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “el dinero desviado habría ido a parar a una cuenta bancaria de un proveedor en el Estado de México en la víspera de las elecciones en aquella entidad”, habrían señalado fuentes de la dependencia,

Los movimientos del SICOP, deberían ser validados por José Muñoz Gómez, quien es el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, ya que su RFC se registró en todos los pasos para poder hacer las transferencias de los distintos montos que se enviaron. De hecho, resaltan que si se quiere una nueva cuenta y validar las transacciones que se realizan, se requiere la firma electrónica del director.

El 24 de mayo, el personal del Instituto de Educación, ya tenían detectado el faltante de 22 millones de pesos en los recursos enviados al gobierno de Chiapas, por lo cual se dio aviso y se denunció a la Tesorería de la dependencia del INEA, donde también se dio aviso a los titulares de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control del Instituto para que se hiciera la investigación correspondiente. De hecho, como parte de, se ordenó inmovilizar los equipos de cómputo de funcionarios de Tesorería del INEA.

No se respetaron reglas

Por el presunto desvío de 22 mdp, la investigación interna del INEA, se ordenó el resguardo de los equipos donde se hicieron las transferencias (MCCI)

En el reporte de MCCI señalaron que el manual de usuario del SICOP, que la clave de acceso y la firma electrónica “es personal e intransferible”, esto no ocurrió en este caso, ya que se usó una cuenta de una persona que estaba de incapacidad y fue la misma funcionaria que confirmó a la organización civil que su cuenta fue ocupada por otra persona, pero afirmó que desconocía lo que se había hecho durante su ausencia.

“Sigo sin entender, porque de hecho cuando yo regresé pues ni siquiera me dieron detalles de lo sucedido, o sea ahorita yo no sé exactamente qué fue lo que pasó, entonces pues la verdad es que estoy prácticamente, pues sí, sin información”, señaló la mujer. Por igual, “la persona que se quedó a cargo exactamente operando y tenía acceso a mis usuarios, pues no realizó ninguna transacción indebida”, reafirmó la funcionaria.