MasterChef Celebrity México: Emir Pabón fue el séptimo eliminado del concurso

Emir Pabón tuvo que abandonar la cocina más famosa de México. (Twitter/@MasterChefMx)

Después de varias complicaciones durante el reto de eliminación, Emir Pabón se convirtió en el séptimo expulsado de MasterChef Celebrity México, pues la pasta que preparó no fue del agrado del jurado.

Te puede interesar: Mario Bezares envió mensaje a la familia de Paco Stanley: “No fue por mi causa”

En esta ocasión, el desafío final estuvo encabezado por la chef Zahie Téllez, quien instruyó a las y los concursantes para que prepararan uno de los alimentos más representativos de la cocina italiana.

Sin embargo, a pesar de su enseñanza, al cantautor y productor musical lo venció el nerviosismo. Su pasta fue calificada como “la que peor salió” de toda la noche, en palabras del chef Adrián Herrera.

Te puede interesar: Carlos Slim: cómo la persona más rica de México ayudó a que Ricardo Salinas Pliego adquiriera TV Azteca

Y es que, si bien todas las celebridades enfrentaron múltiples dificultades, los tallarines que presentó Emir tuvieron fallas imperdonables. Entre ellas, la chef Téllez resaltó el grosor y la irregularidad de la pasta, pues ni siquiera se podía enrollar. “Esto yo no lo entiendo, yo no lo hice”, fue lo que comentó la jueza al emitir su crítica y reprochar que el artista no siguiera sus indicaciones.

Emir Pabón no logró seguir las indicaciones de la chef Téllez. (MasterChef Celebrity)

Otro detalle de la pasta de Emir que decepcionó al jurado fue que los tallarines estaban pegados entre sí, lo que significó que no tuvieron movimiento durante la cocción. Y aunque el sabor de su platillo estaba balanceado, el elemento principal del desafío era la pasta.

Te puede interesar: Libertad Palomo contestó a quienes le piden dejar de ser trans

Tras su salida, Emir Pabón conversó con la conductora Jessica Bulman y confesó que, a pesar del impacto que representó su expulsión, se retiró del concurso con la frente en alto y advirtió que seguirá estudiando gastronomía, pues desea llegar a cocinar “muy rico”.

Sobre su experiencia en el reality, el cantante de Grupo Cañaveral aseguró que “no es nada fácil”, pues formar parte de este tipo de proyectos implica “mucho estrés, mucha adrenalina, pero es bien bonito”. Reconoció que había incluso ocasiones en las que no podía dormir por pensar en los retos a los que se enfrentaría en la cocina al día siguiente.

Información en desarrollo...