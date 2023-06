Por qué Wendy Guevara no se ve como ganadora en La Casa de los Famosos

La famosa y Apio Quijano hablaron sobre lo que pasaría si la "influencer" resultara triunfadora en el reality

La Casa de los Famosos está siendo todo un éxito. Celebridades como Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Ferka, Bárbara Torres, Raquel Bigorra, Emilio Osorio y Nicola son vigilados las 24 horas del día y los 7 días de la semana desde las cámaras del lugar.

En redes sociales se han viralizado varios momentos íntimos de los habitantes. Recientemente, Wendy Guevara confesó que no se ve como ganadora del reality. Una platica que tuvo con Apio Quijano generó diversos comentarios y reacciones de los internautas.

Y es que Wendy Guevara se ha convertido en, quizás, la gran favorita para ganar la competencia y llevarse a casa un jugoso premio de 4 millones de pesos mexicanos. En internet, la integrante de Las Perdidas se ha vuelto tremendamente popular, generando memes y euforia entre los fans.

Aunque Wendy no lo sabe debido a su encierro, está siendo una sensación mediática. Gracias a su gran carisma, personalidad y particular sentido del humor, la famosa se ha posicionado varias veces en los temas principales de Twitter y otras redes sociales.

A pesar de esto, la favorita para triunfar no se siente del todo segura, y confesó a Apio Quijano, integrante de Kabah, la razón por la que piensa que no está cerca de ganar el premio en La casa de los famosos.

Wendy Guevara piensa que no ganará el reality show (Wendy Guevara)

“A lo mejor no sé si estoy mal en lo que pienso, pero ¿Cuándo has visto que una trans gane un reality o algo? Yo nunca. Siento que no”, manifestó Wendy Guevara. Del mismo modo, la originaria de Guanajuato dijo que, si se coronara como ganadora, “sería un escándalo”. “Dirían, ‘ay, la jot* que ganó', ¿verdad que sí”.

Apio Quijano continúo el tema diciendo que coincidía con ella. “Por un lado sí sería un escándalo. Te voy a decir algo. Creo que cambiarías la televisión en México muy cañón. Que un programa tan importante lo ganaras”; sin embargo, la creadora de contenido insistió en que sería un escándalo que una mujer trans ganara una competencia como esa.

El integrante de Kabah animó a Wendy Guevara, manifestando que, amén de su identidad de género, lo que la identificaba era su forma de ser tan particular. “Pero te voy a decir, por otro lado, creo que, lo que tú has demostrado que más allá de ser una trans, tú eres Wendy y eres una personalidad bien padre. Tu personalidad es la que está padre”, explicó.

Finalmente, Guevara cerró el tema aclarando. “Yo también lo he pensado, y mis amigas me han dicho ‘Wendy, si tú ganaras...’, pero yo no creo, no creo que una trans gane. No es que yo me sobaje, ‘ni que diga no creo en mí’, sí creo en mí”.

Wendy Guevara es la favorita para ganar La Casa de Los Famosos (Wendy Guevara)

La participación de Wendy Guevara en “La casa de los famosos”

Wendy Guevara es una de las figuras más importantes del reality show. Muchos de sus momentos dentro de la casa se han vuelto virales. Por ejemplo, hace unos días, el mejor amigo de la creadora de contenido, Marlon, rentó un helicóptero para lanzar rosas y sopas instantáneas hacia el patio de la casa, como regalo para Wendy.

Del mismo modo, ha surgido una especie de romance entre ella y Nicola, otro de los participantes clave de la casa. En redes sociales, la relación entre el peruano y la mexicana ha provocado memes, comentarios y atención de todo tipo.

La originaria de Guanajuato saltó a la fama hace algunos años luego de volverse viral por un video que subió a sus redes junto a su mejor amiga Paola Suárez. El clip de Las Perdidas cambió su vida a tal punto de ser la favorita para ganare en La Casa de los Famosos.