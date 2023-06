Pedro Sola aseguró que los heterosexuales nunca van a ser sus amigos

El conductor aseguró que se lleva bien con los heterosexuales, pero no son sus amigos (Ig: robertomtztv)

Pedro Sola es uno de los conductores de televisión mexicanos preferidos dentro del público de nuestro país, sea por sus ocurrencias como el “baile del pato”, el incidente con la “mosca panteonera” o el error con una marca de mayonesa, no obstante esta vez seguramente se convertirá en polémica después de declarar que no puede ser amigo de las personas heterosexuales.

Recientemente el “tío Pedrito” estuvo con Roberto MTZ, influencer y creador de contenido, a quien otorgó una entrevista donde se sinceró sobre distintos temas, entre ellos cómo era ser perteneciente a la comunidad LGBT en México, tras un par de preguntas del también conferencista nacido en Monterrey, Nuevo León, finalmente Pedro Sola dio su polémica declaración.

El conductor del programa Ventaneando dijo que si bien no “se lleva mal” con las personas heterosexuales, siempre ha pensado que ellos no lo van a entender porque no “son como él” y por ende a ninguno lo ha considerado su amigo. Estas fueron las palabras del presentador de televisión:

“Yo tuve muchísimos amigos en mi vida, pero todos son gays, que de pronto pienso que es absurdo... puedo tener una relación buena con ellos, pero nunca van a ser mis amigos, porque de repente esta actitud medio condescendiente de los heterosexuales con los homosexuales me cag*”, espetó Pedro Sola.

Pedro Sola aseguró que no tiene amigos heterosexuales. (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

El también economista dijo que le molesta que las personas heterosexuales le digan que lo van a comprender, hecho que para él no tiene lógica porque no están “en sus zapatos”. Esto comentó al respecto: “Yo puedo entender a un amigo que es como yo, porque sabemos lo que los dos sentimos, y sabemos cómo somos, pero los heterosexuales saben lo que ellos piensan”.

Después de esta declaración Pedro Sola dijo que así como existe la homofobia, también se presenta la heterofobia, que es el rechazo a los heterosexuales, por lo tanto se autodenominó “heterofóbico”.

Todas las mujeres deben tener un novio o amigo gay: Pedro Sola

Ante la sorpresa de su entrevistador le pidió su opinión sobre las mujeres que son hetero, y como respuesta Pedro Sola precisó que de ellas sí puede ser su amigo porque sí las comprende, asimismo aseguró que todas deben de tener un amigo o un novio gay alguna vez en la vida.

“Es que los hombres gay somos los mejores amigos de las mujeres, ellas se sientes seguras con nosotros porque yo nunca me le voy a echar encima”, poco después reflexionó y afirmó que a ninguna persona “se le va a echar encima”, no obstante continuó diciendo que uno de los factores importantes por los que las mujeres se entienden con los hombres gay es por su sinceridad.

Pedro Sola aseguró que todas las mujeres deben tener un amigo gay que les diga la verdad sobre la ropa que visten y cómo lucen. (Foto: captura de pantalla)

“Les decimos realmente cómo se ve con el vestido que compró, no le decimos ‘estás buenísima’ ni las tachamos de exageradas, les contamos con sinceridad lo que realmente es, de alguna forma es una mentalidad que tengo medio especial”, finalizó el conductor del programa de espectáculos llamado Ventaneando.

La peor vergüenza de su vida lo hizo famoso, declaró Pedro Sola

Pedro Sola recordó, una vez más, su error durante un comercial de alimentos al confundir una marca de mayonesa con otra, lo que, de acuerdo con él, lo hizo más famoso a pesar de ser una de “las mayores vergüenzas de su vida”.

El tío “Pedrito” contó que hoy en día los niños lo ubican y lo reconocen cuando lo ven en la calle, situación que no ocurría antes de su confusión que fue grabada en vivo. Por otra parte precisó que su forma de reaccionar a sus accidente, como los gestos que hizo cuando abrió una lata y por poco explota o cuando no le gustó la bebida que iba a promocionar, son parte del carisma que hizo lo convirtió en uno de los presentadores más queridos en México.