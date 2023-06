Pedro Sola se enojó con Daniel Bisogno por agradecer al Escorpión Dorado: “Ya no te quiero”

El "tío Pedrito" aseguró que ya no quiere a Bisogno por comentario sobre el Escorpión Dorado

Pedro Sola protagonizó un incómodo momento durante la emisión del programa Ventaneando de este viernes 16 de junio cuando su compañero y amigo Daniel Bisogno recordó a un personaje peculiar con el que el también influencer tuvo conflictos por sus actitudes, se trató de El Escorpión Dorado.

Todo inició cuando al inicio del programa de espectáculos dieron un pequeño adelanto sobre los temas que se tratarían durante la emisión, entre ellos se encontraba la información relacionada al nuevo proyecto que encabezan Facundo y El Escorpión Dorado.

En este punto “el muñeco” pidió unos momentos para agradecer a Alex Montiel, persona que está debajo de la máscara del personaje de luchador que es famoso en la internet, debido a que le envió mensajes de apoyo y preocupación cuando se encontraba internado en el hospital por la crisis de salud que padeció hace poco tiempo.

Tras las declaraciones el “tío Pedrito” se mostró molesto porque recordaron al influencer con el que protagonizó un polémico e incómodo momento en junio del 2022 cuando El Escorpión Dorado fue al foro de Ventaneando para otorgarles una entrevista.

Daniel Bisogno agradeció al Escorpión Dorado por los mensajes de apoyo, acto que molestó a Pedro Sola. (Captura; Ventaneando) (Ig: @goldenescorpion)

“Entonces ya no te quiero”, espetó Pedro Sola cuando Daniel Bisogno externó su agradecimiento y su cariño hacia Alex Montiel, identidad real del Escorpión Dorado. Las palabras que detonaron la molestia del famoso conocido por el error en un comercial de mayonesa fueron las siguientes:

“También quiero agradecer que el Escorpión Dorado me escribió palabras muy bonitas”, mencionó “el muñeco”. Como respuesta Sola pidió que no le agradeciera al “asqueroso” porque seguramente todo se trataba de una mentira, por si llamarlo así fuera poco remató diciendo que lo más probable es que lo odiara.

Bisogno no se quedó callado y contestó que no era así, en cambio era todo lo contrario porque ambos se querían mucho. En este punto Pedro Sola hizo una rabieta y mencionó estas palabras: “Entonces ya no te quiero”.

Siguiendo con la pelea y el momento incómodo Daniel Bisogno le solicitó a su compañero que no confundiera a la persona que era Alex Montiel con el personaje que lo catapultó a la fama, al cual el gran amigo de Pati Chapoy ya conocía y se había “llevado bien”. Como conclusión el “tío Pedrito” negó la buena relación con el influencer y prefirió pasar a otro tema.

La enemistad entre El escorpión dorado y Pedro Sola se hizo evidente desde 2021 (Foto: Archivo)

¿Qué pasó entre Pedro Sola y El Escorpión Dorado?

Alex Montiel utilizó sus redes sociales para hablar públicamente sobre el trato que recibió por parte de Pedro Sola cuando acudió al programa Ventaneando, en un video explicativo mencionó que justo en el momento en que se acercó a saludar a los presentadores del vespertino, el conductor e influencer le dijo tuviera presente que no le agradaba su personaje El Escorpión Dorado, sin siquiera compartir un par de palabras.

“Tú acuérdate que no me caes bien. Para empezar, tu personaje no me cae. Tú cómo persona me caes perfecto. El personaje me cag*”, fueron las palabras del “tío Pedrito” cuando arribó el influencer al foro. El resto de conductores se lo tomaron a broma y estallaron las risas hasta que, con sorpresa, se dieron cuenta que estaba hablando en serio.

Alex Montiel relató cómo fue el detrás de cámaras antes y después de su entrevista en ventaneando.

Tiempo después, exactamente en septiembre de 2022, cuando Pati Chapoy mencionó al Escorpión Dorado. Pedro Sola interrumpió para llamar, por primera vez, asqueroso al famoso que hizo popular la frase “peluche en el estuche”. Asimismo arremetió contra el influencer diciendo que lo odiaba.

Los conductores de Ventaneando le solicitaron que olvidara el resentimiento y la molestia que tenía con el personaje encarnado por Alex Montiel para que pudieran darle “vuelta a la hoja”. Sola se mostró indispuesto a hacer lo que le pedían por lo que mejor dieron por terminada la conversación.