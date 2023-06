Alejandro Fernández ‘corre’ de su show al público que le ofende la canción “Mátalas”

El artistas no piensa censurar uno de sus más grandes éxitos

En un país que tiene un alto número de feminicidios, la población mexicana ya no tolera que se toquen ciertos temas sin el debido respeto y el cuidado necesario. Tal es el caso de canciones como “Mátalas”, uno de los éxitos más grandes de Alejandro Fernández. Con anterioridad la molestia por tal canción ya se había expresado en varios portales de la red y en conversaciones a cuartos cerrados, una cuestión de la cual el cantante es muy consciente. Tanto que por ello en un concierto reciente, soltó una advertencia muy polémica a su audiencia antes de ponerse a interpretarla.

Te puede interesar: “Felicidades”: acusan de supuesto plagio la canción de Grupo Firme y Alejandro Fernández

Por redes sociales se ha hecho saber que durante su presentación en el WiZink Center de Madrid en España, Alejandro Fernández advirtió que cantaría “Mátalas”, e incluso sugirió a su audiencia que abandonara el lugar por unos minutos si es que no estaba de acuerdo.

Según el hijo mediano de Vicente, dicha melodía le abrió paso en lugares internacionales como la misma España y otros lugares importantes de Europa. A pesar de que la canción ha sido señalada como violenta por muchas personas, Alejandro no tiene intenciones de dejar de cantarla.

Te puede interesar: Lanzan botella a Poncho Zuleta en medio de presentación: mánager aseguró que rechaza cualquier actitud violenta contra los artistas

“Les voy a dar chance. Al que no quiera escucharla pues que se salga del concierto”, comenzó. “Yo voy a seguir defendiendo mi canción y con esta canción fue con la que entré aquí, en España de hecho. Me voy y el que quiera que se quede y el que no, que se vaya, ¿va?”.

@alexoficial.

Antes de cantarla a todo pulmón el público respondió a sus palabras con un grito caluroso, como estando de acuerdo con él. Al final su presentación entera fue todo un éxito por lo que cualquier controversia con respecto a la letra de la canción quedó en segundo plano.

¿Por qué “Mátalas” es una canción controversial?

A pesar de que la mencionada canción de “El Potrillo” es uno de sus más grandes éxitos y de hecho una de sus obras más escuchadas en plataformas streaming, en los últimos años muchos han señalado lo peligroso de sus versos.

Te puede interesar: Qué dijo Aczino tras convertirse en campeón del mundo del rap

La canción compuesta por Manuel Eduardo Toscano, ciertamente tiene intenciones románticas de por medio, pero utiliza palabras, expresiones e ideas que muchos han ligado con actitudes feminicidas y de maltrato hacia las mujeres.

“Amigo voy a darte un buen consejo”, inicia uno de los versos. “Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o comprate una daga si prefieres, y vuelvete asesino de mujeres”.

“Mátalas, con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contagialas de todas tus locuras”, continúa la canción.

Aunque ciertamente tiene intenciones románticas de por medio, muchos se preguntan por qué habría de ser necesario conseguir dagas y pistolas para que un hombre pueda “matar de ternura” a una mujer.

(Instagram/@alexoficial)

¿Por qué El Potrillo cambió de parecer?

Algo que muchos han señalado con extrañeza es que ahora el cantante haya salido a defender su canción de manera pública cuando el pasado mes de abril también admitió que había motivos para cuestionarla. De hecho, fue entonces cuando, durante una presentación en Viña del Mar, Alejandro presentó una versión corregida de su éxito.

Dicha versión modificada alteraba algunos versos, con intenciones de eliminar el contenido violento. En lugar de usar armas, se usaron otras palabras y otras ideas distintas que la final no afectaron a la intención romántica de la canción.

“Amigo voy a darte un buen consejo”, iniciaba la versión corregida. “Si quieres disfrutar de sus placeres, conviértete en experto en los quereres, aprende a darle todo lo que quieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura...”.