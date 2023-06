Por qué la oposición no podría ganarle a Morena en 2024, según Javier Lozano

(Foto: Cuartooscuro)

El ex senador del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano, se lanzó contra los partidos de la oposición ante sus estrategias electorales rumbo a la contienda federal del 2024, donde se renovará no solo el cargo del titular del Ejecutivo federal, sino distintos puestos locales, el Congreso de la Unión y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Te puede interesar: Alianza Va por México reaccionó al destape de corcholatas y acelera su candidatura presidencial

En entrevista a medios, el ex legislador habría resaltado que, a un año para que se lleven a cabo las elecciones en el país, la oposición se ha visto dividida y sin organización, por lo que consideró que un escenario difícil para los partidos de oposición ante la “maquinaría estatal” que representa el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Al ser cuestionado por las alianzas del PAN, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier Lozano hizo un llamado a las dirigencias para afianzar los acuerdos. así como adelantar y definir los métodos de selección del aspirante a la candidatura presidencial.

Va por México alistará proyecto de país que defenderán en el 2024. (Jovani Pérez / Infobae México)

“Veo una oposición dividida, no veo una oposición que esté cuestionada, no veo que estemos organizados, no veo que haya una estructura, que haya la generosidad necesaria para hacerle frente a esta maquinaria brutal que es Morena”, aseguró.

Te puede interesar: Con baile viral y moviendo la cadera, Omar Fayad analiza adhesión a nuevos partidos

Por estas razones, el senador panista descartó su participación en la contienda, en caso de ser propuesto para el cargo presidencial. No obstante, aseguró seguir trabajando para construir la alianza opositora y lo que respecta a los temas relacionados con la Ciudad de México.

“Sin un método de selección atractivo y equitativo, pues no pienso que esto vaya a llegar muy lejos. En ese sentido pues no estoy loco para participar si no hay reglas claras y si esto no se ordena en el estilo correcto”, sostuvo.

Te puede interesar: La advertencia de Alejandro Moreno sobre Morena de cara a las elecciones de 2024: “Simulación e imposición”

Asimismo, el ex senador de la República confió en que tanto Alejandro Alito Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, líderes nacionales del PRI, PAN y PRD, respectivamente definan las estrategias electorales, quienes habrían destacados que sería el próximo 26 de junio el día en que se expondrá las definiciones de los procesos.

La alianza Va por México está conformada por PRI, PAN y PRD ()

Desde que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) adelantara su Consejo Nacional para la definición del coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación para el 2024, distintos acortares han urgido a la oposición hablar sobre su propio método de selección, no obstante, los partidos opositores han retrasado sus estrategias.

Ante esto Javier Lozano destacó que estas definiciones deberán de ser bien organizadas y tendrán que contar con el apoyo de los partidos que se pronuncien en contra del Gobierno de la Cuarta Transformación.

En este sentido criticó la postura del Movimiento Ciudadano (MC), el cual se habría posicionado en contra de las alianzas del PRI, PAN y PRD, a pesar de autodenominarse como un partido de oposición.

Convención Estatal de Movimiento Ciudadano, celebrada el sábado 17 de junio en el Auditorio Blackberry. Foto: Twitter,@DanteDelgado

Y es que, recientemente el partido naranja habría sacado una campaña anti-PRI, donde aseguró que no irá en alianza con la oposición, y que tendrá una estrategia para contender contra Morena sin necesidad de las coaliciones.

Javier Lozano indicó que solo con la ayuda de todos los partidos será posible competir y hacer frente a las “mañanas de Morena” rumbo a la contienda.

“Tenemos que ir con el PRI y con el PRD, partidos locales. Movimiento Ciudadano se sume, pero vemos que están reacios a esto. El llamado con todo el respeto es, ¡caramba!, hagamos un frente común entre todos, porque Morena son unos atascados y le van a meter todo el billete del mundo y todos los programas sociales y todas las mañanas que tiene con tal de quedarse”, destacó.