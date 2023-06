La indirecta de Ricardo Monreal a Marcelo Ebrard tras su invitación al hijo de AMLO

Ricardo Monreal dio inicio a sus recorridos (2023. REUTERS/Henry Romero)

El ex coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, criticó la postura de su compañero, Marcelo Ebrard, quien habría invitado al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a tomar un cargo en su gabinete en caso de llegar al 2024.

Te puede interesar: Cuándo y dónde empezarán las corcholatas de Morena su recorrido por el país

El ahora aspirante a la coordinación Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación aseguró que no podría igualar las propuestas del ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien apresuró sus iniciativas en el proceso internos tras su presentación en su asamblea informativa.

En entrevista a medios, durante su primer evento como aspirante, el ex senador morenista resaltó que él no incurrirá en violaciones electorales y que su estrategia sería hacer sus recorridos por los distintos estados de la República para “platicar con la gente” sin promocionarse.

Marcelo Ebrard invitó al hijo de AMLO a su proyecto ( . REUTERS/Henry Romero)

“¿Ahorita qué puedo ofrecer si no soy nada? Soy apenas aspirante a ser Coordinador Nacional de la Defensa de la Transformación, no puedo ofrecer propuestas ahorita, creo que no es mi papel”, destacó.

Te puede interesar: El reto que Kenia López lanzó a Ricardo Monreal

Esto luego de que le fuera cuestionado sobre el ofrecimiento de Marcelo Ebrard a Andrés Manuel López Beltrán, para encabezar una nueva instancia gubernamental denominada Secretaría de la Cuarta Transformación (4T), la cual tendría como principal motivo la defensa de los proyectos de la administración actual y los programas sociales.

Ricardo Monreal habría explicado que conoce muy bien a los hijos de AMLO, por lo que descartaba que ellos “necesitarán” tales invitaciones al considerados como personas modestas que no se involucrarían en los procesos que se están llevando a cabo entre los partidos del oficialismo rumbo a las elecciones federales del 2024.

Te puede interesar: Ricardo Monreal y su declaración patrimonial “vacía”

“No los necesitan ellos, siempre serán mis amigos, no tengo ningún problema con ellos, conozco a los tres desde hace muchos años, a José Ramón. Conozco a Andy, trabajó conmigo en el Senado, y a Gonzalo, los conozco a los tres, y son jóvenes austeros y modestos, y no me atrevería en este momento, al calor de este momento y al calor de este proceso interno, ofréceles. No quiero caer en eso, quiero salir bien y quiero ser una gente austero, y espero ahí estamos”, destacó.

( 2023. REUTERS/Henry Romero REFILE - QUALITY REPEAT)

Cabe resaltar que poco tiempo después de que se diera a conocer la propuesta del ex canciller, el hijo del presidente López Obrador envió una carta directa para rechazar tal ofrecimiento, agradeciendo las consideraciones del ex secretario.

“(...)Aunque agradezco tu generosa oferta, prefiero mantenerme al margen y rechazar la misma para que no pueda ser utilizada en favor o en contra de ninguno de nuestros compañeros que, de manera legítima, trabajan también por liderar la defensa de la cuarta transformación del país.”, destacó el hijo de AMLO.

Marcelo Ebrard inició sus giras (REUTERS/Henry Romero)

Andy Beltrán además resaltó que su postura se enmarca en el acuerdo familiar que solicitó el primer mandatario federal, quien exhortó a sus parientes a no mostrar posturas ante los procesos que se están incursionando.

“Como hijo siempre estaré orgulloso de su trayectoria, trabajo incansable y devoción al pueblo de nuestro país. Como político tengo y tendré siempre la disciplina y la firme decisión de seguirlo en su lucha y seguir fiel a nuestro compromiso familiar de no intervenir o participar en política y mucho menos en el proceso”, destacó.