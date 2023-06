Angélica Rivera prohibió a Eduardo Yáñez hablar de ella

Eduardo Yáñez reveló que Angélica Rivera le prohibió hablar de ella

Eduardo Yáñez y Angélica Rivera mantuvieron una estrecha relación años atrás, cuando trabajaron juntos en la telenovela Destilando amor. Pese a esta amistad, hoy el actor no puede hablar de su excompañera porque ella se lo prohibió.

Ya que Yáñez ha sido uno de los únicos artistas que ha hablado sobre cómo se encuentra la ex primera dama de México después de haberse retirado del mundo del espectáculo, en varias ocasiones la prensa le pregunta sobre La Gaviota; no obstante, actualmente no puede hacer declaraciones sobre ella.

En un encuentro con la cámara de Sale el Sol, el protagonista de Corazón salvaje confesó que fue su amiga quien le prohibió volver a hablar de ella.

Los actores mantienen una cerca relación desde que trabajaron juntos en "Destilando amor", hace más de 10 años (Cuartoscuro)

“Vas a tener que hablar con ella porque yo no soy su vocero y además ya me lo prohibió”

Después, cuando una reportera le preguntó si verdaderamente se lo prohibió, él contestó que tuvieron “pláticas de amigos” por las que se habría dado cuenta de que él no tendría que hablar de ella si no tiene información sobre su vida.

Anteriormente, Eduardo ya se había mostrado renuente a hablar de su amiga, pero no había mencionado el porqué ya no quería que le hicieran preguntas sobre Angélica.

En varias ocasiones, Eduardo la defendió de las acusaciones que hicieron contra ella por la llamada "Casa Blanca" (Instagram/@epn)

Fue el pasado enero que comenzó a circular una fotografía de su reencuentro cuando fue cuestionado sobre su amistad, pero él respondió a la prensa: “La verdad no voy a hablar de eso”.

Esta imagen supuestamente habría sido tomada en noviembre de 2022, pero ninguna de las personas que salieron en la foto la publicaron en redes sociales, sino que fue Rodrigo Guirao. Luego de que comenzó a circular en redes, el actor la eliminó.

En febrero, Yáñez ya había mencionado que Angélica le reclamó por haber hablado sobre ella, pues no es su vocero, esto habría causado que hoy ya no quiera mencionarla.

Hasta la fecha, ambos siguen frecuentándose, pero es rara la ocasión cuando comparten fotos de sus encuentros (Foto: Twitter)

Antes, Yáñez compartía con la prensa que Angélica era una de las personas más sencillas que ha conocido y por ello es que mantenían tan buena relación. Además, les gustaba bromear acerca de su supuesto romance.

Cabe recordar que por varios años se rumoró que Eduardo mantuvo un amorío con La Gaviota cuando ella se fue de México tras divorciarse del ex presidente Enrique Peña Nieto.

En una entrevista con el programa Intrusos, el histrión mencionó que era un chiste frecuente entre ellos ese supuesto romance y por eso ya no les afectaba que los relacionaran de esta forma.

Los actores han sido relacionados románticamente, incluso se dijo que tendrían un romance mientras ella estaba casada con el ex presidente (Televisa)

“A mí me da mucha risa porque ya nos casaron (...) ‘Ya somos matrimonio, ¿ya supiste que nos casamos? Sólo que a mí no me alcanza para los carros que tú quieres’”, dijo en 2019.

Angélica Rivera ha estado alejada de los reflectores desde 2019, cuando se mudó a Estados Unidos e hizo privadas todas sus redes sociales. Son sus hijas y su ex esposo, El Güero Castro, quienes han hablado sobre su deseo de volver a la pantalla chica.

En octubre de 2022 Sofía Castro aseguró que su mamá ya llevaba tiempo preparando su regreso a los melodramas, algo que sería “por la puerta grande”.

Las hijas de Angélica han asegurado que la actriz regresará pronto a la actuación, pero ella no ha hecho mención de cuál será su próximo proyecto (Cuartoscuro)

“Sí, va a regresar a trabajar y va a regresar, ahora sí, mejor que nunca. Va a regresar por la puerta grande”, compartió la actriz a Eden Dorantes.

Por su parte, La Gaviota ha hablado con la prensa una sola vez en los últimos cuatro años, esto fue en febrero de 2022, después de una cena con su hija Sofía. En aquel momento, dijo a El gordo y la flaca que sí quería volver a la televisión, pero no dio más detalles.