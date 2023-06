Omar Fayad renuncia al PRI y les deja una advertencia

Los personajes allegados al exgobernador no forman parte del Consejo Político Nacional (Twitter/@omarfayad)

El exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, renunció a su militancia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de meses de especulación, así como de conflictos que se hicieron públicos con el actual dirigente nacional del tricolor, Alejandro Alito Moreno Cárdenas.

Por medio de un carta dirigida al Comité Directivo Estatal del instituto, el exmandatario local recordó que por más de 40 años ha dedicado su tiempo y esfuerzo a las causas priistas, razón por la que siempre se condujo bajo las reglas que rigen al partido.

“Ha sido el Partido Revolucionario Institucional el que me ha brindado las mejores oportunidades de mi vida, ha sido la confianza y la voluntad popular las que me han demostrado el máximo apoyo y es la militancia priista a quien debo el mayor de mis respetos y reconocimientos”, se pudo leer en la misiva con fecha del 13 de junio.

Tras 40 años de militancia, Omar Fayad renunció al PRI (Omar Fayad)

No obstante, el priista lanzó un dardo directo a la actual Dirigencia Nacional, debido a que recalcó que en el pasado el partido tenía como objetivo darle cabida a todas y todos los priistas en el país, por lo que disentir era normal y se respetaban los derechos de la militancia.

“Desafortunadamente, las actuales condiciones del partido son diferentes. Las posibilidades de participación política se han visto coartadas para los que siempre hemos pensado independiente y asumido puntos de vista que en un partido incluyente se deben de valorar y respetar”

Lo anterior lo llevó a sentenciar que, desde su perspectiva, en el tricolor no se asegura un espacio para quienes buscan sumar desde una postura crítica y constructiva, lo cual lo llevó a tomar la decisión de poner un alto a su etapa en el partido que se fundó en 1929 y dar un cambio de rumbo.

Finalmente se dijo orgulloso y satisfecho de los resultados entregados en cada cargo que asumió bajo el cobijo del tricolor; asimismo, reiteró un agradecimiento a la militancia que lo apoyó durante años.

Omar Fayad fue el último gobernador del PRI en Hidalgo (CORTESÍA PRI/CUARTOSCURO.COM)

Tras darse a conocer el contenido de la carta, el exmandatario se reunió con la periodista Azucena Uresti, donde confirmó la noticia de abandonar al PRI e incluso dio a conocer que otros partidos lo buscaron para unirse a sus filas; sin embargo, destacó su lealtad al tricolor.

“Me ofrecieron en varias ocasiones encabezar otros partidos, pero dijo que no, siempre fui institucional. Yo no me he dedicado a denostar a la dirigencia del PRI”, explicó, a la par de señalar que no se retirará de la política, pero no está buscando actualmente estar en nuevo proyecto político.

No obstante, lanzó una fuerte crítica al Revolucionario Institucional y pidió a los actuales dirigentes no mentirle a la militancia, pues sentenció que en el proceso electoral del próximo año no tendrán candidato propio: “El PRI no tendrá candidato en 2024, que no mientan a sus simpatizantes”.

