Criticaron a Ferka y Jorge Losa por besarse en La Casa de los Famosos

Ferka y Jorge Losa tuvieron su primer beso en el reality y causó críticas (Captura de pantalla/Instagram)

Esta noche se llevarán a cabo las nominaciones semanales de La Casa de los Famosos, por lo que Ferka y Jorge Losa compartieron su preocupación por las próximas eliminaciones y aprovecharon para darse su primer beso.

Las cámaras que graban a los participantes las 24 horas del día captaron el momento en que Jorge y la presentadora de Hoy se abrazaron mientras hablaban de lo que sucederá en las eliminaciones.

Pese a que el actor es el líder de la semana, expuso su preocupación diciendo a Ferka: “A ver cómo salimos de la eliminación, ¿no?”, mencionó para hablar de sus planes.

La pareja ha asegurado que sí sienten atracción, pero no han confirmado si son novios (Captura de pantalla/Instagram)

Después, besó a Ferka, confirmando de esta forma que sí habrían comenzado un romance. Luego del beso, Losa dijo: “Te quiero poner en el jacuzzi”.

Aunque aparentemente sería un momento romántico entre la nueva pareja, los internautas reaccionaron molestos al video de su primer beso, pues exigieron ver más contenido de Wendy Guevara porque ella sí los entretiene, contrario a Ferka y Jorge.

“Qué hueva con este par... para entrar a la casa con pareja, mejor me quedo afuera”, “Qué fastidio, me avisan cuando pongan a Wendy”, “Mejor hubieran subido a Wendy y a Nicola, son más divertidos que estos”, “¿Cómo les decimos que no nos importa?”, fueron algunas de las críticas.

Jorge en varias ocasiones ha expuesto que le gustaría avanzar en su relación con Ferka, pero no puede por estar dentro del reality (Captura de pantalla/YouTube)

También hubo usuarios que se quejaron de que supuestamente esta es una pareja “armada” ya que se sabía que desde antes de entrar al reality mantenían una relación, misma que nunca han formalizado.

“Qué parejita tan falsa”, “Error de producción meter a estos como pareja a la casa de los famosos. Si ya sabían que se entendían desde antes”, “Si esos ya son novios desde hace mucho”, “Jajaja primer beso, si estos ya vienen de ser pareja desde afuera”, escribió el público.

Entre las críticas inclusive pidieron que, para que este romance continúe, es mejor que ambos sean nominados y eliminados de La Casa de los Famosos.

La presentadora ha sido blanco de críticas por su comportamiento con Jorge y Wendy Guevara (Captura de pantalla/YouTube)

“Necesitamos que vengan a presumir ese amor AFUERA!!!! Ojalá queden nominados”, se lee en uno de los comentarios con más “Me gusta”.

La relación entre Ferka y Jorge Losa

Desde que inició el reality fue evidente que Jorge y Ferka mantenían una relación muy cercana, lo que llamó la atención de sus compañeros. Por esto, ambos explicaron que no son novios, pero no se cierran a la posibilidad de serlo en un futuro.

Ambos se conocen desde tiempo atrás por Las Estrellas Bailan en Hoy y han tenido “química”, pero nunca han formalizado debido a que sus respectivas vidas privadas no se los ha permitido.

Los famosos se conocen desde hace más de medio año, cuando participaron en "Las Estrellas Bailan en Hoy" (Captura de pantalla/YouTube)

“No somos novios, nos queremos mucho, sobre todo desde el baile que nos fue super bien, conectamos muy bien, pasamos muchas trabas, pero los dos traemos una situación difícil”, dijo Losa en el programa.

A partir de esto, los dos han aceptado su atracción e, inclusive, ya durmieron juntos en La suit del líder, a la que esta semana sólo tiene acceso Jorge.

Pese que esto aparentemente no tendría algo negativo en sí, lo que generó varias críticas hacia la pareja fue que ambos reaccionaban de la misma forma a las anécdotas de Wendy, intercambiando miradas de disgusto.

Jorge fue uno de los que obtuvo mayor número de votos en las nominaciones la semana pasada, por lo que esta podría ser lo mismo (Captura de pantalla/YouTube)

La influencer confesó que se había dado cuenta de este comportamiento de Ferka y Jorge, por lo que a ellos dos les dio sus puntos de nominación el pasado 7 de junio.

Sobre el actor dijo que no encajaba con él, mientras que de la presentadora señaló que “siento que hace miradas”; aunado a esto, han tenido varios roces a lo largo de estas primeras semanas del show.