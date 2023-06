Cocca pidió que no lo responsabilicen por hegemoníaa de EEUU sobre el Tri: “Ni siquiera fui a Qatar”

(Foto: Twitter/miseleccionmx)

El director técnico de la Selección Mexicana de futbol, Diego Cocca, reconoció este miércoles que hay más gente que lo quiere fuera que dentro del Tri; sin embargo, señaló que no piensa darles el gusto a sus detractores.

En conferencia de prensa desde Las Vegas, previo a la semifinal de la Nations League contra Estados Unidos, el argentino habló del escenario tormentoso que vive, pues sabe que una derrota ante el gran rival de la zona sería detonar su destitución. Y es que México perdió contra EEUU las últimas dos finales que jugaron.

No obstante, Cocca argumentó que es una herencia de la gestión de Gerardo “Tata” Martino de la que no se hace responsable, pero que tampoco puede refutarla.

“Sé dónde estoy sentado, la silla que ocupo. No me están criticando a mi, sino al proceso, a alguien hay que echarle la culpa. El futbol es así, hay que echarle la culpa al técnico. Pero, yo ni siquiera fui a Qatar, yo no tuve culpa de nada”

“Acepto el lugar donde estoy, entiendo lo que están diciendo y yo creo en el trabajo y en el tiempo, y por eso me contrataron y si los que me contrataron creen en mí, ojalá que tenga que ganar trabajo y tiempo y tengo que ganarlos partido a partido, y cada partido ponemos en juego nuestro prestigio”, agregó.

Sobre si por esos escenarios, el juego ante el equipo de las barras y las estrellas es el más importante de su carrera, replicó:

“Dios quiera que no. Dios quiera que vengan muchos más. Sueño con el 2026, con el Mundial, pero estamos conscientes de que cada paso es importante y estamos conscientes de lo importante que es jugar contra Estados Unidos y estamos poniéndole todo el trabajo y la buena onda y la actitud positiva para poder ganar. Empezamos a competir (este jueves) y tengo la expectativa de que vamos a seguir creciendo juntos (con los jugadores)”, aseveró.

El estratega ratificó que ni Alexis Vega ni Sebastián Córdova están plenos para jugar la noche de este jueves en el Estadio Allegiant, una de las causas por las que el conjunto azteca no llega como favorito para la semifinal.

Ilusionado por la posible incorporación de Quiñones

Por otra parte, al ser cuestionado sobre si busca incorporar al naturalizado Julián Quiñones a la Selección Mexicana después de concluidas la Liga de las Naciones y la Copa Oro, respondió con un “Me estoy haciendo cargo”.

“El Trabajo de seleccionador es infinito. Tiene tanto por hacer, y a mi me ilusiona porque hay un campo de mejora muy grande (con todos los involucrados en Selección Mexicana), tengo muchísimo para mejorar y una de las posibilidades es tener nacionalizados, o tener jugadores que le puedan dar algo a la selección y de eso me tengo que encargar yo también, y me estoy encargando”, señaló en la misma conferencia.

El delantero nacido en Colombia y estrela del Atlas de Guadalajara, ha hecho énfasis en sus redes sociales sobre la consolidación de su proceso para adquirir la naturalización como mexicano.

Incluso personal del Grupo Orlegi, empresa dueña de los rojinegros, ha mantenido al tanto ese proceso y su consumación con Cocca, quien ha decidido esperar a que el ambiente sea propicio para hacer oficial su interés en el delantero de 26 años.

Según ESPN, ha habido constante comunicación entre el técnico de la Selección Mexicana y Quiñones.