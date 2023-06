¿Habrá reconciliación? Erik Rubín cuenta cómo va su relación con Andrea Legarreta en “Hoy”

Vaselina se estrenará el próximo 13 de julio en CDMX (@andrealegarreta)

Tan solo han pasado cuatro meses desde que Andrea Legarreta anunció su separación de Erik Rubín por cuestiones personales. Sin embargo, durante todo ese tiempo ambos se han dejado ver en redes sociales y frente a cámaras de televisión más cerca que nunca, pues aunque aparentemente ya no viven juntos, siguen disfrutando de vacaciones familiares y siguen trabajando en los ensayos de Vaselina.

Fue bajo este contexto que el intérprete de Princesa Tibetana asistió como invitado especial a Hoy para promocionar su puesta en escena, donde no solo contará con la actuación especial de su todavía esposa, también estarán Mariana Garza, Diego Schoening, Alix Bauer, María León, Angelica Vale, Kalimba, Yahir, Lupita Sandoval, Alex Ibarra, entre muchos otros.

“Le vamos a ofrecer algo al público que creo que se les va a quedar en el corazón para siempre. Sin duda la nostalgia es muy podadora, pero qué sucede cuando escribes nuevas historias con esta nostalgia... es lo que estamos haciendo con este clásico y nosotros que tenemos la oportunidad de volver a hacer estos personajes”, comentó.

Andrea Legarreta, Yahir y Angélica Vale acompañarán a los Timbiriche en la puesta en escena (Foto: Instagram)

Andrea Legarreta recordó que cuando era niña hizo casting para la puesta en escena donde estuvieron los Timbiriche pero, aunque pasó la prueba de actuación, no se quedó porque no aprobó el área de interpretación.

Erik Rubín también reconoció que actualmente está disfrutando más que nunca hacer dicha obra porque no sólo movió sus recuerdos de infancia, también se reencontró sus sus excompañero de la legendaria banda pop y nuevos talentos.

Fue en ese momento cuando Raúl Araiza bromeó sobre la cercanía que tiene con uno de los productores de la obra y bromeó sobre que no tuvo nada que ver en la repentina separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

(Foto: Instagram/@negroaraiza)

“Yo tengo altas influencias con el productor, yo no me metí entre ellos dos (Andrea Legarreta y Erik Rubín)”, comentó.

Su declaración desató carcajadas entre los conductores del matutino y Andrea Legarreta no pudo evitar bromear al respecto: “Ese fue Apio”. De esta manera, la también actriz reavivó la controversia que enfrentó junto a su todavía esposo por los besos que él protagonizó con el integrante de Kabah en los 90′s Pop Tour.

Apio Quijano de Kabah revela la dolorosa verdad sobre su padre en La Casa de los Famosos (@apioquijano)

La declaración de la conductora sólo provocó que las risas continuaran hasta que retomaron la entrevista y Galilea Montijo cuestionó directamente a la pareja sobre cómo ha sido para trabajar juntos a tan sólo unas semanas de anunciar su separación.

“La pregunta más sobada de los últimos meses, pero aquí no la hemos sobado, se las tengo que sobar, ¿Cómo se sienten trabajando juntos en este proyecto? Obviamente yo siempre he defendido esta parte de que hay mucha gente o público que no entienden cómo puede terminar un proyecto de pareja pero siguen siendo familia y amigos para toda la vida”, comentó Galilea Montijo.

“Es que estamos en un proceso en el cual no hemos tomado realmente ninguna decisión (definitiva), estamos viendo precisamente hacia donde nos lleva esta dinámica de decir: ‘¿Qué pasaría si nos separamos?’, entonces tenemos una gran relación”, comentó Erik Rubín.

La pareja podría retomar su relación. (@erikrubinoficial)

Las recientes declaraciones del cantante dejaron entrever que una posible reconciliación:

“Esto nos ha ayudado, nos ha unido, nos ha llevado a valorar y estamos viviendo también un proceso que amamos, nos llena y nos nutre, que es la parte profesional, nuestras carreras. Entonces estamos compartiendo un momento profesional muy lindo”, agregó.

Andrea Legarreta no se quedó atrás y también compartió su punto de vista sobre trabajar con su ex: “Es como regresar a la escuela de alguna forma y regresar a la escuela con alguien a quien adoras y que sabes perfectamente, que lees con la mira”.