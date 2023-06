¿Thalía y Sasha Sokol estarán en Vaselina? Esto confesaron los Timbiriche

Las cantantes no formaron parte importante de Timbiriche y Vaselina. (Instagram: @sashasokolova // @erikrubinoficial // @thalia)

Ya comenzó la cuenta regresiva para que comience Vaselina, una puesta en escena que este julio regresará a la Ciudad de México con la participación estelar de Timbiriche. Sin embargo, no todos los artistas que formaron parte de la famosa agrupación serán parte de este proyecto, sino sólo algunos miembros del elenco original.

Te puede interesar: Ensayo de Vaselina con Timbiriche desató críticas por la edad de los actores

No obstante, todavía existe la posibilidad de que dos cantantes se sumen a la obra de teatro en las próximas semanas. Se trata nada más ni nada menos que de Sasha Sokol (quien perteneció al elenco original) y Thalía (quien se sumó en 1986 ante los constantes cambios en el grupo).

Ensayos de Vaselina con Timbiriche (Tiktok/@micheljauregui82)

Según contó Mariana Garza durante un reciente encuentro con medios, la protagonista de Marimar, María Mercedes y María la del Barrio podría sumarse a Vaselina cuando comience su gira en Estados Unidos. De esta manera la cantante no solo confirmó que están en negociaciones con Thalía, también reveló que muy pronto llevarán su versión del musical al país vecino.

Muy probablemente Thalía esté en la gira de Vaselina en Estados Unidos.

Pero eso no fue todo, Diego Schoening aseguró que Sasha Sokol también se encuentra en negociaciones con los productores de la obra para sumarse al elenco lo antes posible: “Sasha quedó de avisar tanto a Erik como a Alejandro Gou y a nosotros en el momento en que ella se sienta con las ganas de estar”.

Los cantantes eran unos niños cuando hicieron "Vaselina". (Archivo)

No obstante, Mariana Garza comentó que su querida amiga todavía no toma una decisión por los problemas que está atravesando emprender una batalla legal en contra de Luis de Llano: “Está muy bien, fuera de México lidiando con todo. Hay días buenos y días malos”.

Te puede interesar: Paulina Rubio será la gran figura en el debut de Vaselina, reveló Erik Rubín

Erik Rubín (quien es productor de Vaselina) comentó que todavía no está en posición de confirmar la participación de ninguna de sus dos excompañeras porque están en pláticas, sin embargo, dejó entrever que las posibilidades positivas son altas: “Hay posibilidades, pero la otra es que no me gustaría adelantarme a nada hasta que se haga realidad”.

Ante la ausencia de Sasha Sokol, se informó que será María León quien le dé vida al personaje de "Sandy" (Foto: Archivo)

¿Habrá reencuentro de Timbiriche?

Fue durante el mismo encuentro con medios donde Mariana Garza compartió cuáles son las condiciones para que el reencuentro de Timbiriche sea una realidad:

Te puede interesar: Maryfer Centeno analizó aparición pública de Luis de Llano tras perder caso contra Sasha Sokol

“La situación de hacer una gira del reencuentro de Timbiriche tiene que ver con que estén los de Timbiriche. Habría que hacer a un lado todo lo que tengan que hacer a un lado para que todos los que han sido parte de Timbiriche estén dentro de la gira, eso es algo que yo he pedido y espero que en algún momento suceda”.

La cantante formó parte del elenco original de "Timbiriche". [Instagram/Paulinarubio]

Paulina Rubio asistirá a la primera función de Vaselina en CDMX

Según contó Erik Rubín para durante un encuentro con medios recuperado por el matutino Hoy, La Chica Dorada asistirá a la primera función de Vaselina que se llevará a cabo en el Centro Cultural Teatro 1 ubicado en la Ciudad de México, sin embargo, no compartió la información sobre si está en pláticas para sumarse al proyecto: “Hablé con Paulina, Paulina viene al estreno de espectadora, al parecer”.

Cabe mencionar que la puesta en escena solo estará 12 semanas en puesta en escena.

Elenco de Vaselina

Los fanáticos de Timbiriche se encuentran muy emocionados por el estreno del musical que protagonizaron cuando tan sólo eran unos niños, hace casi 30 años. Por esa razón, cuando se confirmó que formarían parte de esta nueva puesta en escena muchos se mostraron ansiosos por adquirir sus entradas.

Sin embargo, no son los únicos artistas mexicanos famosos que estarán en la obra:

Alix Bauer, Mariana Garza, Benny Ibarra, Diego Schoening, Kalimba, María León, Angélica Vale, Andrea Legarreta, Verónica Jaspeado, José Luis Rodríguez ‘El Guana’, Yahir y Lupita Sandoval.