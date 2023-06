Addis Tuñón arremetió contra Pepillo Origel por cuestionar su presencia en La casa de los famosos México

La periodista de Imagen Televisión dijo que "todo tiene un momento"

La casa de los famosos México ha dado mucho de qué hablar desde su estreno ocurrido hace poco más de una semana, pero no sólo los habitantes como Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Paul Stanley y Bárbara Torres han sido objeto de polémica.

Y es que también los panelistas que se encargan de comentar en las galas del programa lo que ha ocurrido al interior del reality show, han provocado reacciones por su participación.

Luego de que el pasado lunes 5 de junio aparecieron en el panel de expertos Gustavo Adolfo Infante, Shanik Berman, Niurka Marcos y Eduardo Videgaray, para este domingo 11, los panelistas fueron Gustavo, Shanik, Eduardo y dos nuevas adiciones: Lucía Méndez y Addis Tuñón.

El desempeño de los periodistas invitados fue objeto de conversación en las redes sociales, pues un sector del público opinó que su presencia en el foro desde donde se transmiten las galas del programa es innecesaria, además de que señalaron que ninguno de ellos estaba enterado de lo que sucede al interior de la casa.

"Pepillo" Origel criticó la presencia de Gustavo y Addis en Televisa (Foto: Instagram)

“Ni saben nada de los famosos, se ve que no han visto las transmisiones”, “Da lo mismo que estén o no, sus comentarios no son relevantes”, “Para qué los invitan si no les dan espacio para comentar más”, se puede leer en las redes sociales.

A las críticas se sumó la de Juan José Origel: el presentador de Con permiso empleó su cuenta de Instagram para subir una fotografía donde aparece el grupo de panelistas más reciente de La casa de los famosos México, y lanzó un ácido comentario.

Y es que tres de los cuatro participantes trabajan actualmente como conductores en Imagen Televisión: Gustavo y Addis en De primera mano, y Eduardo en el programa ¡Qué importa!, siendo Shanik la única que aparece al aire en una emisión de Televisa: el programa Hoy.

“Qué raro, como si en Televisa no hubiera tanto famoso”, escribió Pepillo. Tal comentario fue respondido por Gustavo Adolfo Infante y aseguró que la empresa sí cuenta con famosos entre sus filas, pero carece de periodistas consolidados.

Gustavo Adolfo Infante finalmente sí se integró como panelista a "La casa de los famosos México" (Foto: Instagram)

“Famosos sí, periodistas de espectáculos no. En tantos años no han formado ninguno”, escribió el titular de El minuto que cambió mi destino, comentario que dividió opiniones, pues mientras algunos aplaudieron el sarcasmo, otros le recordaron que inició su carrera en Televisa junto a Pati Chapoy, antes de ser contratado por Imagen Televisión.

El intercambio de mensajes no quedó ahí, pues también Martha Figueroa, compañera de Juan José en el programa Con permiso, se metió en la conversación y confirmó que ellos no fueron invitados.

“No nos invitaron. Ya nos estaríamos riendo, porque ni que se necesitara Master en periodismo para hablar de lo que pasa en la casa. Y ya sabes quién... se siente soñado”, escribió la polémica periodista, comentario que fue considerado una indirecta para Gustavo.

Tras ello, fue Addis Tuñón quien envió un contundente mensaje a su colega Juan José Origel, en relación al mensaje donde “pelusea” al equipo de periodistas invitados al programa de Televisa Univisión.

Addis Tuñón actualmente trabaja en programas de Imagen Televisión (Foto: Instagram/@tunonaddis)

“Le voy a decir algo al señor Juan José Origel, no hay periodistas de espectáculos vigentes, lamento mucho que le genere a usted este comentario tan desafortunado, señor Origel, porque usted ha tenido durante mucho tiempo y bien ganado el espacio, lo ha trabajado, lo ha disfrutado, ha gozado de las mieles de su trabajo, porque sí, nadie le ha regalado nada”, inició la periodista de Imagen Televisión durante el espacio de Gustavo Adolfo Infante en YouTube.

Addis Tuñón le envió un contundente mensaje a Pepillo Origel tras su "observación" a los panelistas del programa (Foto: Instagram)

“Pero todo tiene un tiempo, todo tiene un momento, y probablemente el suyo no ha pasado, tal vez al rato lo inviten o brille usted en algún momento y mire, yo como publico se lo aplaudiré si me parece bueno, pero en este momento, a las personas que invitaron son a las personas de las fotos que usted actualmente critica, y lamento que usted no considere que pueda compartirse el espacio, el foro y el éxito con quienes también lo trabajamos y cuando lo vea, lo saludo con mucho gusto”, recalcó la reportera de espectáculos.

Por su parte, Juan José no ha declarado nada al respecto ni tampoco Martha Figueroa.