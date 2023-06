“Todos llevamos una Lady Tepito dentro”: Daniela explicó por qué amedrentó a familiares de Lesly Martínez

Lady Tepito volvió a aparecer dando un mensaje a la gente que la critíca (Captura de pantalla)

Daniela, mejor conocida como “Lady Tepito”, volvió a aparecer en redes sociales con un segundo video en el que explicó por qué fue agresiva con los familiares y amigos de Lesly Martínez, quienes se manifestaban al exterior de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

La semana pasada, Daniela se viralizó después de amedrentar a las personas que estaban exigiendo justicia por el feminicidio de la joven, cuyo cuerpo fue localizado en Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, gracias a Mario Vergara, un hombre que se hizo buscador tras la desaparición de su hermano Tomy en Huitzuco.

“Lady Tepito” le hizo a los familiares de Lesly comentarios hirientes, los amenazó con un gas pimienta y con llevar a conocidos de Tepito para golpearlos. Todo con un lenguaje agresivo.

Luego de hacerse viral, la mujer publicó un breve video desde una cuenta de TikTok llamada @ladytepitooficial, donde se disculpó públicamente y aseguró que no sabía por qué las personas se estaban manifestando.

Mujer apodada en redes como "Lady Tepito" amedrentó a familiares de Lesly Martínez, víctima de feminicidio (Captura de pantalla)

“Mi nombre es Daniela, hago este video única y exclusivamente para ofrecer una disculpa pública a la familia que ofendí con mi comentario fuera de lugar, reconozco que estuvo fuera de lugar. Quiero aclarar que yo no sabía por qué se estaban manifestando fuera de la institución”, dijo la mujer en la primera publicación.

Sin embargo, en lugar de que su disculpa fuera aceptada, muchos continuaron reclamándole, ya que había dicho a los familiares de Lesly Martínez: “Como si con eso la fueran a revivir (...) yo también soy mujer y no hago esas mam*das”.

“Sí sabía y aparte si no supiera por qué se mete a opinar, insultar y tambn a amenazar”, “Claro q sabía x q se manifestaba la familia, pues en sus palabras dice, q con eso no la van a revivir, así q las disculpas no son válidas (sic.)”, fueron algunos de los comentarios de internautas.

'Lady Tepito' se disculpa tras polémico incidente en protesta de la FGJCDMX (Captura de pantalla)

Qué dijo en el segundo video

Tras el mal recibimiento de su primer disculpa, así como críticas por haber usado un tono de voz distinto, Daniela publicó un segundo video explicando por qué se comportó así con los manifestantes afuera de la Fiscalía.

Subrayó que es ella quien aparece en el video anterior y que habló con seriedad por respeto a los familiares de la víctima de feminicidio. “Para todo hay momentos, y pedí una disculpa seria”, dijo.

La mujer añadió a quienes aseguran que debe estar oculta en su casa para evitar agresiones, dijo que no es así, pues sigue saliendo todos los días: “No ni madres, también tengo cosas que hacer”.

“Yo me puse pendej* porque empujaron a una persona de la tercera edad ¿Cómo v*rga piden respeto empujando a una persona que estaba a lado de mí, eso no sacan, nada más sacan sus mamad*s. No sacan que también se pasan de v*rga con personas de la tercera edad ¿Por qué no sacan eso?”, explicó.

“Lady Tepito” aseguró que no le importan las críticas de los varios usuarios de redes sociales, ya que “no le dan de comer”. En contraste, agradeció a quienes la han apoyado.

“No se hagan, todos llevamos una Lady Tepito dentro, a mí no me vengan con mamad*s que nadie dice groserías, a mí me grabaron, que fue diferente, y a mucha honra porque yo no trago gente” dijo.

“Y para su pend*ja información, yo soy mi propia jefa, soy comerciante, no digan mamad*s”, finalizó.