Los planes de Emma Coronel, esposa de El Chapo, tras salir de prisión

Emma Coronel (Foto: Infobae México)

Luego de que se diera a conocer que Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, va a quedar en libertad, su defensora reveló cuáles son los planes de Coronel tras dejar la cárcel.

Te puede interesar: Qué fue lo que “El Chapo” hizo para conquistar a Emma Coronel, según confesó la ex reina de belleza

Cabe destacar que la esposa de El Chapo ya no se encuentra recluida en la cárcel de mínima seguridad FMC Carswell en Forth Worth, ubicada en Texas. Por lo que se conoce que Emma Coronel podría estar en un domicilio particular o en una casa de transición.

Los planes de Emma Coronel para su futuro

Según dio a conocer la abogada de Coronel, Mariel Colón Miró, la ex reina de belleza ya tiene planes para su futuro. Los cuales tiene que ver con la línea de ropa con la que cuenta.

Coronel planea trabajar en su negocio de ropa (Foto: Infobae México)

“Cuando termine con todo este proceso ella quiere retomar su línea de ropa”, dijo Colón Miró en una entrevista con la periodista del medio Univisión, María Antonieta Collins.

Te puede interesar: Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’, salió de prisión; esto se sabe de su traslado a Los Ángeles

El negocio de la ropa es uno en el que la pareja de Joaquín Guzmán ya ha incursionado desde hace años. Fue en abril de 2019 que Coronel planeaba lanzar la línea de ropa El Chapo Guzman: JGL, LLC. Para lograr su cometido el propio Guzmán Loera, quien estaba en encerrado en una celda de Manhattan, EEUU, tuvo que firmar un documento en el que cedía los derechos de su nombre.

A pesar de ceder los derechos, el fundador del Cártel de Sinaloa no recibió dinero por la empresa, según se estipuló en el contrato firmado. “Estoy muy emocionada de comenzar este proyecto que se basó en ideas y conceptos que mi esposo y yo tuvimos hace años”, dijo Coronel a través de un comunicado enviado al medio CNN.

Emma Cornel y su abogada Mariel Colón (Foto: Captura de pantalla)

De igual manera, la abogada de Coronel contó a Univisión que, luego de ser trasladada se encuentra feliz porque pronto podrá reunirse con sus hijas. Asimismo, la defensora dijo que en el año se podría ver “quién realmente es Emma” y cómo se desarrolla en su vida.

Cómo nació la línea de ropa inspirada en “El Chapo”

Se trata de un proyecto que la pareja ya tenía desde antes de que El Chapo fuera enjuiciado en Estados Unidos y posteriormente sentenciado. Sin embargo, estos hechos retrasaron la salida de la marca que, según la abogada de Emma Coronel, nació con el objetivo de apoyar la economía de México.

Te puede interesar: Emma Coronel: qué le espera a la esposa del Chapo Guzmán tras salir de prisión

“Esperamos que la manufactura se quede en su mayoría en México, ayudar a la economía mexicana y crear trabajos porque es una de las misiones más importantes de la compañía”, declaró Mariel Colón en una entrevista para Infobae México realizada en abril de 2019. Debido a que Coronel no cuenta con la formación de diseño, se lanzó una convocatoria para que diseñadores pudieran colaborar con el proyecto.

“El Chapo 701″ la marca que desapareció

(Foto: REUTERS/Fernando Carranza/Archivo)

Otra marca de ropa y accesorios y que fue promovida por Alejandrina Gisselle Guzmán, hija de Joaquín Guzmán. Se llamaba El Chapo 701, dicho número debido a que fue la posición en la lista de la revista Forbes en que fue colocado El Chapo cuando se calculó su fortuna en el año 2009.

Dicha marca llegó al mercado en el año 2019, en la exposición IM Intermoda México, celebrada en Guadalajara. Para 2023 se reportó que la página web donde se podían adquirir sus productos, entre los que había chamarras, sacos, carteras y cinturones, ya no se podía acceder.

Sean Penn y "El Chapo" Guzmán (Foto: Archivo)

Entre el catalogo que se ofrecía en la pagina de Internet destacaba el diseño de una camisa parecida a la que usó El Chapo cuando se encontró con el actor estadounidense Sean Penn y la actriz Kate del Castillo.