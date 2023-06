Mañanera de AMLO, hoy 9 de junio: López Obrador reveló reforma para limitar publicidad a gobiernos estatales

Gobierno de México exigió el Penacho de Moctezuma a Austria

“En los últimos tiempos han argumentado o pretextado de que no se puede mover porque se destruye, es algo que no tiene sustente, consideramos nosotros. La verdad es que no lo quieren entregar. Se intentó el que nos mandaran el Penacho para exhibición durante un tiempo, le envié una carta al presidente”.