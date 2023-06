Así suena el narcocorrido favorito de ‘El Chapo’ que narra sus orígenes en Culiacán

El narcocorrido sobre El Chapo Guzmán fue lanzado en 2019 y fue bien recibido por el capo sinaloense Crédito: Fonovisa records

Los narcocorridos son un subgénero del regional mexicano cuyas composiciones se caracterizan por las referencias explícitas a narcotraficantes y miembros del crimen organizado. El ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, ha inspirado un diversidad de temas musicales, pero sólo uno ha sido su favorito, ya que cuando lo escuchaba le traía recuerdos de su infancia en Culiacán.

Te puede interesar: ¿Qué es el confinamiento comunitario al que habrían designado a Emma Coronel?

Los Tucanes de Tijuana, El Komander, Peso Pluma y Luis R. Conríquez son algunos de los artistas y grupos musicales que han retomado la figura del capo sinaloense para componer sus canciones. Sin embargo, Roberto Tapia es de los pocos cantantes que ha logrado sorprender a Guzmán Loera con uno de sus temas creados hace más de una década.

Se trata del narcocorrido El niño de La Tuna, el cual se encuentra en el disco homónimo lanzado en 2009 bajo el sello discográfico Fonovisa Records. Iván Archivaldo -hijo de Guzmán Loera y actual líder de Los Chapitos- le proporcionó información de su padre al artista nacido en Estados Unidos para que escribiera la letra.

Te puede interesar: Qué fue lo que “El Chapo” hizo para conquistar a Emma Coronel, según confesó la ex reina de belleza

En una entrevista con Ernesto Barajas en 2021, Roberto Tapia reveló que El Niño de la Tuna era el tema favorito de El Chapo Guzmán, según le contó el propio narcotraficante en una fiesta privada cuando lo conoció por primera vez.

Roberto Tapia conoció personalmente a 'El Chapo' Guzmán y lo calificó como una persona "educada" (Foto: Instagram@robertotapia)

“De hecho, cuando yo lo conocí me dijo: ‘Oiga, ¿quién le pasó la información de ese corrido?’ Y pues volteé a ver a Iván y le dije: ‘él’”, recordó Tapia, sin dar mayores detalles sobre la fecha y lugar de esa reunión en la que también se encontraban familiares del narcotraficante.

Te puede interesar: Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’, salió de prisión; esto se sabe de su traslado a Los Ángeles

“La verdad quiero decirle que es el corrido que más me gusta de los que me han hecho”, le respondió El Chapo a Roberto Tapia, quien a su vez agradeció los halagos e indicó que era un “privilegio” escuchar eso de su parte.

“Ese corrido me recuerda a todo lo que yo viví. Habla de mis hijos, del que ya no está. Habla de cuando yo vendía naranjas, estaba bien jodido y tenía la ilusión de ser alguien en la vida. Todo esos recuerdos me trae (la canción)”, explicó el capo al autor del tema.

Debido a esos comentarios, Tapia calificó a Guzmán Loera como una de las personas “más humildes y educadas” que había conocido, independientemente de los delitos y crímenes que había cometido con el Cártel de Sinaloa. Pero, ¿de qué habla El Niño de La Tuna?

El Chapo Guzmán es originario de Culiacán, donde se encuentra el bastión del Cártel de Sinaloa (Foto: Infobae México)

Explicación de El niño de La Tuna

“Cuando nació, preguntó la partera, le dijo ‘cómo le van a poner’. Por apellido él será Guzmán Loera y se llamará Joaquín”, dice la primera estrofa de la canción, mientras de fondo se escuchan unos sonidos que simulan ser disparos de arma de fuego.

Posteriormente se narran episodios de la infancia de El Chapo y lo que hacía para generar dinero. “De niño vendió naranjas allá por la sierra nomás pa’ poder comer. Nunca se avergüenza de eso. Al contrario, dice que fue un orgullo pa’ él”, canta Roberto Tapia acompañado con instrumentos de cuerda.

“Pa’ los que no saben quién es Guzmán Loera con gusto les voy a hablar. Apoyado por El Mayo, por Nacho y Juanito (...) él forma parte del cártel más fuerte que exise. Es de puro Culiacán”, se menciona a mitad del narcocorrido.

Esa parte hace referencia a Ismael Zambada García, Ignacio Coronel y Juan José Esparragoza, aparentemente, considerados como los fundadores del Cártel de Sinaloa, cuyo bastión se encuentra en Culiacán, Sinaloa.

Jesús Alfredo e Iván Archivaldo, hijos de El Chapo, se encuentran en la lista de narcotraficantes más buscados por la DEA (Foto: DEA)

La segunda parte del tema alude a temas más personales, en especial la relación de El Chapo con sus hijos, particularmente con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, a quienes tuvo con María Alejandrina Salazar Hernández. También se nombra a Edgar Guzmán López, quien fue asesinado en mayo de 2008 en Culiacán.

“Mis hijos son mi alegría, también mi tristeza. Edgar, te voy a extrañar. Fuiste de mi gran confianza, mi mano derecha. Fuiste un ‘Chapito’ Guzmán. Iván Archivaldo, estoy de veras orgulloso de que tú seas un Guzmán. También a tu hermano Alfredo, saben que los quiero”.

Por último se hace referencia al lugar que vio nacer al narcotraficante, quien actualmente se encuentra en la prisión de ADX Florence, en Estados Unidos, cumpliendo una cadena perpetua. “Rancho de Jesús María, yo nunca te olvido. Conmigo te he de llevar”.