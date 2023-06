Atala Sarmiento volvió a sufrir un intento de extorsión por una foto íntima

Atala Sarmiento de nuevo fue víctima de un intento de extorsión (Instagram/@atalasarmiento)

A más de cuatro años que se filtrara por primera vez una foto íntima de Atala Sarmiento saliendo de la ducha, la presentadora volvió a ser víctima de un intento de extorsión por la misma imagen y anunció que emprenderá acciones legales contra quien la difunda.

La ex presentadora de Ventaneando dio a conocer en redes sociales que este 6 de junio recibió mensajes en Instagram con los que la hostigaron por la fotografía con la que en 2019 la extorsionaron; pese a que aseguró que no le avergüenza la imagen, procederá legalmente contra quien nuevamente la publique.

“El día de hoy he recibido mensajes privados a mi cuenta de Instagram en los cuales me hostigan por una fotografía PERSONAL que envié de forma privada a mi esposo. Es una foto que me hice hace muchos años y que derivó en un intento de extorsión en junio de 2019″, escribió Atala.

La presentadora emprenderá acciones legales contra quienes tienen su foto y la difunden (Instagram/@atalasarmiento)

Agregó una descripción de la imagen para sostener que está orgullosa de cómo luce; sin embargo, desde el hecho de que fue sustraída de su celular y difundida porque no tenía ropa, se volvió parte de un delito con el que violaron su intimidad sexual.

“Soy yo saliendo de la ducha poniendo cara de broma. Me siento orgullosa de mi silueta de mujer en la imagen, me veo en buena forma y, lo más importante, proyecto felicidad (...)

“A toda persona que intente difundir por cualquier medio (...) será considerada como probable responsable del delito que se menciona en el artículo 199 octies del código nacional penal”, señaló.

La presentadora reveló que dicha foto fue robada de su celular (Instagram/@atasarmiento)

Sarmiento cerró su comunicado advirtiendo que su equipo legal ya se encuentra trabajando para emprender acciones legales contra quien distribuya o publique su fotografía.

Decenas de personas aplaudieron que Atala haya tomado cartas en el asunto y que haya hablado abiertamente del tema. Entre algunos que le mostraron su apoyo se encontraron excompañeros como Horacio Villalobos, Juan José Origel, Christian Lara, así como otros famosos como Mauricio Martínez y Andrea Noli.

Esto sucedió a unos días de que la ex presentadora de Intrusos confirmó que demandó a la revista TV Notas por el presunto acoso mediático del que habría sido víctima por meses en 2019, después de su salida de Ventaneando.

Atala comenzó este proceso en 2019 y hasta este año es que ha obtenido algunas resoluciones (Instagram/@atasarmiento)

Atala reveló que inició esta batalla legal hace cuatro años porque las publicaciones que hicieron sobre ella la afectaron emocionalmente, incluso tuvo que pedir ayuda psiquiátrica. Además, esperaba que su caso abriera paso a que otras personas también exigieran justicia.

Hasta el momento ha ganado dos sentencias, según compartió en entrevista con Maxine Woodside, pero aún no puede dar detalles ya que el proceso sigue en curso.

La primera vez que Atala Sarmiento fue víctima de un intento de extorsión

La primera vez que la ex presentadora de Soy famoso, sáquenme de aquí hizo público que estaba siendo víctima de un intento de extorsión fue en 2019.

Atala ha aclarado que fue una foto que se tomó sin ningún tipo de morbo, solamente fue para enviársela a su esposo (Instagram/@atasarmiento)

Explicó que después de vacacionar por Europa comenzaron a hostigarla por llamadas y mensajes exigiéndole cierta cantidad de dinero a cambio de no publicar su foto.

La presentadora comentó que la imagen era de seis años atrás y la mantenía aún en sus dispositivos porque se la había enviado a su marido.

En aquella ocasión, Atala recomendó a su público de Intrusos que no se asustaran cuando una foto íntima fuera usada para extorsión, pues lo mejor era confrontar la situación y proceder legalmente.

“No hay que dejarse, es muy fácil caer en el susto y la provocación de que te están extorsionando y que te amenazan; es una agresión muy fuerte, además”, externó la conductora.