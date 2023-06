Quiénes han sido todos los conductores de Venga la Alegría

Luz Elena, Jimena Longoria y Kike Mayagoitia son los nuevos conductores Crédito: (Instagram/@vengalaalegria)

Venga la Alegría se transmitió por primera vez el 2 de enero de 2006, desde entonces los conductores han ido cambiando, algunos se han ido definitivamente del programa mientras que otros solo se han alejado del mismo durante algún tiempo, algunos de ellos incluso se han ido para participar en realitys de TV Azteca.

Prueba de ello es que este 5 de junio los presentadores del matutino de Azteca anunciaron a sus tres nuevos integrantes, es decir Jimena Longoria, Kike Mayagoitia y Luz Elena González, esto ocurrió tras la salida de Anette Cuburu. Otras bajas que ha tenido el programa de espectáculos, concursos, novedades y humor han sido Horacio Villalobos, Roger González y William Váldes.

(YouTube/@VengaLaAlegria//Instagram/@vengalaalegria)

Hacia 2006, el productor de VLA fue Adrián Patiño, durante esta época los conductores fueron Ingrid Coronado, Ana La Salvia y Fernando del Solar, quien falleció en 2022. Durante los distintos segmentos había participaciones de la Chef Yolo, Mauricio Mancera, Ana María Alvarado y Juan Ramón Sáenz.

(YouTube/@VengaLaAlegria//Instagram/@vengalaalegria)

Después aproximadamente después de 2010 el programa quedó a cargo de Roberto Romagnolli, una época en la que se introdujeron nuevos conductores que se sumaron al equipo, además de que se cambió el estudio, el logo y la mayoría de colaboradores se sustituyeron.

(YouTube/@VengaLaAlegria//Instagram/@vengalaalegria)

Fue en esta década en la que se sumaron personalidades como Inés Gómez Mont, Raquel Bigorra, hacia 2011 Tania Rincón. El formato del programa incluso se extendió al domingo con Venga el domingo con los presentadores Sergio Sepúlveda, Vanessa Claudio, Tania Rincón, Carlos Quirarte, Capi Pérez, Álex Garza y Carlos Arenas.

El 16 de julio ocurrió una de las despedidas más recordadas para el programa, pues Fernando del Solar informó que padecía cáncer y no podría continuar con el ajetreo de la televisión para atender su situación de salud.

(YouTube/@VengaLaAlegria//Instagram/@vengalaalegria)

“La vida me ha puesto el desafío más importante de mi vida, me ha costado lágrimas. Hace diez días, grabando el programa No es lo mismo pero es igual, me sentía mal, no podía trabajar, no podía respirar, subía las escaleras del foro y me costaba trabajo respirar. Luego me fuí a hacer unos análisis de todo, y resulta que el desafío más importante que me pone la vida es que tengo un tumor en el pulmón”

Años más tarde, cuando falleció, el programa Venga la Alegría se despidió de su ex colega con una de las frases más icónicas: “Arriba los corazones”.

Este programa ha tenido diversos mini realitys a lo largo de su programación, uno de los más recordados fue La Academia de Venga la Alegría, la cual se hizo en 2012 para conmemorar los 10 años del reality de canto dominical.

(YouTube/@VengaLaAlegria//Instagram/@vengalaalegria)

En 2013 el programa surgió otra transformación porque hubo una renovación del estudio, tres años más tarde, Tania Rincón salió temporalmente por su embarazo y hacia 2018 Ingrid Coronado dejó definitivamente el programa. Otra de las transformaciones fue la llegada de Dio Lluberes como productor hacia 2019, actualmente quien ocupa ese puesto es Maru Silva.

La salisa que marcó a VLA en 2022 fue la de Cynthia Rodríguez, quien se fue por vacaciones y a su regreso anunció que ya se había casado con el cantante Carlos Rivera.

(YouTube/@VengaLaAlegria//Instagram/@vengalaalegria)

Ellos son los conductores actuales de Venga la Alegría: Tábata Jalil y Sergio Sepúlveda, quienes han estado desde 2006; Laura G, Patricio Borghetti, Kristal Silva, Ricardo Cásares, Horacio Villalobos y Mauricio Barcelata.

El programa se puede ver actualmente en el canal 101 de las compañías de servicio Izzi, Dish, Star TV, Sky y Megacable; sin embargo los usuarios de Izzi podrán optar por el 801 para la señal de alta definición; aunque también puede disfrutarse a través de internet en el sitio web oficial de TV Azteca o de la aplicación TV Azteca en vivo, que se puede obtener de manera gratuita en iOS y Android.

(YouTube/@VengaLaAlegria//Instagram/@vengalaalegria)

El formato de sábado y domingo se replicó en 2022, pues se introdujo Venga la Alegría Fin de Semana, en esa ocasión el elenco lo protagonizaron Alex Sirvent, Aristeo Cázares, Sofía Aragón, Mati Álvarez, Gaby Ramírez, Sofía Aragón, Mati Álvarez, Aristeo y Ernesto Cázares así como Olga Mariana y Gaby Ramírez.