Global Ska Fest 2023: fecha, cartel, preventa de boletos y lo que debes saber

El Global Ska Fest de 2023 se realizará en el Pepsi Center WTC (Instagram/@ska_fest//Ocesa)

A la lista de festivales en la Ciudad de México se sumará uno más para los amantes del género ska, la edición 2023 del Global Ska Fest se realizará el próximo sábado 5 de agosto en el PepsiCenter WTC de la Ciudad de México.

La preventa de boletos para el festival de ska se realizará el miércoles 7 de junio para las personas que tengan tarjeta de crédito Citibanamex, mientras que las personas que tengan otras formas de pago deberán esperar al jueves 8 para adquirir sus boletos. En ambos casos, los asistentes podrán comprar sus entradas a partir de las 11:00 en la plataforma Ticketmaster.

En esta ocasión los invitados provinene de siete países diferentes, el Global Ska Fest es una variante del Ska Fest, un festival que se realiza desde el 2015. En su primera edición contó con la participación de la Maldita Vecindad, Inspector, Tijuana No, Desorden Público, Los de abajo, Los vitorios, Vieja Skina y Out of control army, entre otros.

La preventa empezará el 7 de junio (Instagram/@ska_fest//Ocesa)

Estos serán todos los artistas que se presentarán en el Global Ska Fest, que se realiza desde 2020:

-Melbourne Ska Orchestra, proveniente de Austria.

-St. Petersburg Ska-Jazz Review, de Rusia. La propuesta es una fusión entre el jazz y el ska.

-Skaparapid, de España. De acuerdo con el cartel, el show será para conmemorar su aniversario número 30.

-Prince Buster Memorial, que surgió como un homenaje a Prince Buster, compositor de muchos temas emblemáticos que interpretaron diversos artistas como One Step Beyond de Madness.

-La Severa Matacera, de Colombia.

-Mafia Rusa con una propuesta de punk.

Este fue el primer cartel del Global Ska Fest (Instagram/@ska_fest//Ocesa)

-Fallas de Origen, de México.

-Los Chickléts, de México.

En la primera edición del Global Ska Fest estuvieron presentes Bad Manners, The Skatalites, Stranger Cole, Inspector, New York Ska - Jazz Esemble, Out of control Army, Sekta Core, la Orquesta brasileña de música Jamaicana (OBMJ), La Toma, Royal Club, Blue beat makers y La Parranda Magna.

La estación más cercana para llegar al Pepsi Center WTC es Poliforum de la línea 3 del Metrobús, cuyas terminales son El Caminero e Indios Verdes. Por otra parte, se puede llegar a través de la estación San Pedro de los Pinos de la línea 7 del STC Metro o bien, descender en la estación Chilpancingo de la línea 9 y después abordar el Metrobús.

Este fue el cartel del primer Ska Fest (Instagram/@ska_fest//Ocesa)

En la Ciudad de México hay festivales para cada tipo de música y público, en el Vive Latino se presentan exponentes de la música en español, pasando por los géneros como el ska, rock, reggae e incluso cumbia; por otra parte, el Hipnosis está dedicado a la música psicodélica; el EDC y Afterlife abarcan diversos subgéneros de la música electrónica; los amantes del reggaetón y otros géneros urbanos han encontrado su fiesta ideal en el Coca Cola Flow Fest mientras que el Corona Capital está principalmente enfocado en el rock y pop alternativo de talla internacional.

El pasado 5 de junio se dio a conocer el cartel completo de la edición Corona Capital, sus headliners serán Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Blur, The Black Keys, Thirty Seconds to mars, The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys. El festival se realizará durante tres días, el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de noviembre.

Además, recientemente se anunció la creación del Arre HSBC; este festival estará enfocado en la música regional mexicana y reunirá géneros como el mariachi, la banda y los corridos tumbados. Algunos de los artistas que se presentarán son Natanael Cano, Fuerza Regida, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Peso Pluma, Edén Muñoz, Luis R. Conriquez, Duelo, Pesado, Edith Márquez y Camila Fernández.