“Es tiempo de mujeres”: Sheinbaum rechazó ‘soltar’ la CDMX hasta “ganar” la encuesta de Morena

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Twitter, @Claudiashein

Como antesala a los comicios del próximo año, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que no está en sus planes renunciar al Gobierno de la Ciudad de México, al menos no hasta perfilarse como la candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la carrera por la Presidencia de la República.

No obstante, debido a que hasta el momento no se ha fijado un plazo para que las y los aspirantes a la presidencia renuncien a sus cargos, Sheinbaum Pardo reconoció que “será una situación distinta” si resulta ganadora en la encuesta interna de su partido rumbo a las elecciones de 2024.

En respuesta al canciller Marcelo Ebrard, quien anunció que presentará a la dirigencia de Morena una iniciativa para elegir al posible sucesor del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la mandataria capitalina dijo que será el partido guinda el encargado de hacer la propuesta.

“A ver, ellos nos van a llamar y nos van a hacer una propuesta. Yo no pienso renunciar al cargo de Jefa de Gobierno de la Ciudad de México”, comentó, y añadió: “Yo fui electa, hasta que, en su caso gane la encuesta y en todo caso ya será una situación distinta; pero, por el momento, yo estoy dedicada a la ciudad”.

El canciller Marcelo Ebrard (izq.) y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartroscuro

Entrevistada tras encabezar un evento sobre electromovilidad y mejora ambiental en la capital, Sheinbaum Pardo se refirió al proceso electoral del domingo pasado y calificó como “histórica” la alternancia política, con el triunfo de la abanderada del partido guinda, Delfina Gómez, en el Estado de México.

Al respecto, aplaudió que más de tres millones de mexiquenses optaron por un “cambio” con la maestra originaria de Texcoco, que venció en las urnas a Alejandra del Moral y tumbó uno de los bastiones más importantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por ello, y en referencia a sus aspiraciones presidenciales, aseveró que “es tiempo de mujeres”.

“Salimos ganando todo el movimiento y todo México”, celebró, y agregó que “fue un proceso democrático y en particular en el Estado de México. Sí es histórico, es el estado con más lista nominal, con más población, es la primera vez que hay una alternancia en el poder. (...) Estoy muy contenta por el triunfo y aquí la Cuarta Transformación sale muy fortalecida”, manifestó la exjefa delegacional de Tlalpan.

En contraste, sobre la derrota de Armando Guadiana, candidato guinda en Coahuila, la Jefa de Gobierno apuntó que lo más importante es la unidad. Por eso, consideró que los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) deben ir en alianza rumbo al 2024.

“Si nos dividimos pierde el país y habrá regresiones en muchos sentidos”, advirtió, y sugirió incorporar a la encuesta a todas las personas que aspiren la presidencia y quieran participar, entre ellos el senador Manuel Velasco (PVEM) y el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT).

A poco más de un año de que se realicen las elecciones del 2024, los movimientos al interior de Morena no han cesado con el fin de conocer al sucesor de AMLO (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Finalmente, Sheinbaum Pardo se mostró convencida de que las y los mexicanos desean que siga la llamada Cuarta Transformación, en respuesta al dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.

Y es que el pasado lunes el líder albiazul adelantó que el próximo 26 de junio revelarán el método de elección de los posibles candidatos de la oposición, aunque advirtió que no recibirán a ninguna “corcholata” ni aliado morenista que desee competir por un lugar en la boleta electoral de 2024.

“No creo que ninguna ‘corcholata’ se quisiera ir para allá, la verdad. O sea, más bien está diciendo lo que es una obviedad, porque aquí va a haber unidad, y qué bueno que ya se pongan de acuerdo también, en cómo van a… ya se estaban peleando ahí, que si un millón de firmas, que sí no. Yo lo que veo es un pueblo convencido de que tiene que seguir la Cuarta Transformación, que no puede haber marcha atrás, que no puede haber vueltas a la derecha”, expuso Sheinbaum.