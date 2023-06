Alfredo Adame protagonizó pelea con reporteros en restaurante

El conductor protagonizó una discusión con periodistas (Captura de pantalla/YouTube)

El actor y conductor mexicano Alfredo Adame nuevamente protagonizó una discusión con trabajadores de medios de comunicación, los hechos sucedieron durante la inauguración de un establecimiento de comida oaxaqueña. El incidente se desarrolló a plena luz del día y fue un usuario de redes sociales quien compartió el momento.

Durante el clip se pudo apreciar como Adame en tono enojado le dirigió unas palabras altisonantes a uno de los camarógrafos que se encontraba presente en el evento de inauguración. A pesar de que se desconoce el motivo principal de la discusión, se estima que una de las personas que apareció en el video, le recriminó al actor por utilizar lenguaje directo.

A lo que el actor le contestó alzando la voz: “Yo no te estoy ment**** la mad*** a ti, yo se la estoy ment**** a ellos”, detalló. Mientras que otros periodistas que se encontraban en el lugar aseguraron que había mostrado la misma actitud con todos los presentes, lo cual no les pareció correcto.

En otro momento del clip se pudo apreciar como Alfredo Adame se dirigió a una mesa en la que se encontraban varias botellas de agua, a lo que una periodista que estaba en el evento le reprochó el hecho de que aparentemente había tenido conflictos con algunas mujeres presentes en la inauguración del restaurante de comida oaxaqueña.

“Te pones con las viejas”, se le escuchó mencionar.

Nuevamente el actor mexicano protagonizó una pelea y está ocasión fue con reporteros dentro de un restaurante (cr: edendorantes1/IG)

Sin embargo, hasta el momento el actor no ha emitido ninguna clase de pronunciamiento respecto a la pelea de la que fue protagonista el día de hoy. Algunos internautas tomaron con humor lo que pasó, ya que no es la primera vez que el conductor encabeza una discusión de ese tipo, además, en está ocasión no llego a los golpes como en otras ocasiones.

Algunos de los comentarios que se pudieron rescatar por parte de los usuarios de las redes sociales fueron: “Jajaja lo quiero para la casa de los famosos porfavooooorr”, “Yo no pensé que El era así. Tan buen actor que es y siempre hacía de bueno” y “creo que es una estrategia para salir en noticias, porque los créditos que tenía como actor, ya los perdió”.

Cabe mencionar que la pelea en el restaurante no fue el único motivo por el cual Alfredo Adame llamó la atención en día de hoy, ya que momentos más tarde arremetió contra Alejandra Ávalos, puesto que es una de las artistas que está en contra de que asista a la Marcha LGBT+ que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

Por tal motivo el conducto criticó a cantante por su apariencia y porque él considero que no ha tenido éxito en su carrera musical. Durante un encuentro que sostuvo con la prensa, Adame fue cuestionado sobre su participación en la marcha LGBT+, la cual se realizará el próximo 24 de junio, pues a pesar de que se retiró su invitación al evento, él aseguró que asistirá.

Adame arremetió contra la cantante (Getty Images/Instagram @aleavalosr)

También aprovechó para arremeter contra las personas que exigieron que no se presentará a la movilización, entre las que se encontró Alejandra Ávalos, quien secundó el hecho de que ya no fuera invitado. Asimismo, la criticó abiertamente por su físico y su carrera artística:

“Hay una gorda, vieja y fea que nadie la contrata por eso, entonces, ¿yo qué culpa tengo? Son gente frustrada y amargada”.

Ante ello, Alfredo Adame aprovechó la ocasión para negar las acusaciones en su contra sobre ser homofóbico, transfóbico y misógino, argumentando que él siempre ha respetado a la comunidad: “Yo no me he expresado mal de ellos, yo no me expreso mal de la comunidad LGBTTI”.