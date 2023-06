Así reaccionó Bellakath al baile que japoneses hicieron de “Yo me le pego”

Bellakath reaccionó al baile de un grupo japonés (captura de pantalla: labellakath/Tik Tok)

Por medio de redes sociales la cantante mexicana conocida como Bellakath reaccionó a un video viral de un grupo de cantantes japoneses que bailó la coreografía de su más reciente éxito musical. Ante ello los internautas reaccionaron a ambas grabaciones volviéndolos virales.

A través de la popular plataforma de videos cortos cortos TikTok, la cantante hizo dúo reaccionando por primera vez a la grabación de One N’ Only, agrupación de origen japonés, en la que se pudo apreciar a cinco chicos que se movieron al ritmo de “Yo me le pego”.

Desde que se dio a conocer su éxito, Bellakath se dio a la tarea de compartir paso a paso con sus seguidores la sencilla coreografía de su tema musical, tal fue el éxito de “Yo me le pego”, colaboración entre la mexicana, Profeta Yao Yao y Smi-Lee, que incluso una boyband asiática recreó su característico baile.

Una boyband japonesa bailó la nueva canción de la cantante mexicana (captura de pantalla: onenonly_tokyo/Tik Tok)

Fue el pasado 27 de mayo de 2023 que la agrupación subió un video en su cuenta oficial de TikTok con el audio original con nombre “Y Yo Me Le Pego - Bellakath & Profeta Yao Yao & Smi-Lee” con la descripción de “Que comiste hoy?” en español, donde en los primeros segundos aparecen dos miembros que abrieron la pista de baile.

Posteriormente la cámara avanzó y mostró a los cinco chicos bailando coordinadamente la melodía. Hasta la fecha su clip cuenta con 265.8 K de me gusta, mil 949 comentarios, 13.9 K de veces guardadas, 2 mil 952 veces compartidas y 1.3 millones de visualizaciones.

En su grabación los internautas etiquetaron a Bellakath en la publicación y fue tanto el ruido que generó que incluso la misma intérprete comentó el video: “OMG @BELLAKATH tu rola llegó hasta Japón”, “@BELLAKATH debes ver esta joya, tienes muy buen alcance” y “Mi @BELLAKATH llegando hasta el otro lado del mundo, mientras que respondió a las menciones con " Wowww gracias!!!!!!!!! A bellakear todo el mundo!!!”.

Además, el pasado 28 de mayo que la intérprete de “Lluvia de micheladas” realizó un dúo del video de la agrupación japonesa donde reaccionó. Durante el clip se le pudo apreciar con una tipo chamarra color blanco con el gorro puesto y unos lentes negros con brillantes a los lados, mientras apreciaba como los chicos bailaban su canción ella movía la cabeza al ritmo de “Yo me le pego” y sonreía debido a su alcance musical.

Hasta el momento su dúo con cuenta con 126.8 K de reacciones, 377 comentarios, 3 mil 376 veces guardadas, 222 veces compartidas y 809.1 K de reproducciones. En el clip que lleva por descripción “GRACIASSSSS A BELLAKEAR TODO EL MUNDO” los internautas comentaron a modo de apoyar su difusión: “Mi patrona, pronto llegas a las Coreas. Y yo me voy contigo”, “Colab confirmada sólo falta que confirmen”, “Ahora me voy a sentar a esperar a que bellakath comparta un nuevo gusto conmigo.. que le gusten los coreanos y bellakear” y “Los ONO Haciendo la señal que parece como si la mona jajajajaja los amo apoyenlos”.

Todo parece indicar que tanto el clip de la boyband japonesa como el de la cantante reaccionando a su baile fue todo un éxito en redes sociales. Fue tanta su popularidad que los fans de ambos cantantes comentaron que esperan que en el algún momento de sus carreras puedan realizar una colaboración en alguna canción, en donde tengan la oportunidad de escuchar a los jóvenes asiáticos en español y la mexicana en japonés, sin embargo por el momento no se cuenta con ninguna confirmación por parte de ninguno de los cantantes.