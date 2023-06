Mamá de Ana Victoria Ruiz, joven desaparecida, asegura que su hija recibió amenazas de Mickey Santana, actor de ‘Amigos x siempre’

La señora Marypaz Palacios aseguró que su hija sí se encuentra con el actor conocido como Mickey Santana. (Especial)

La madre de Ana Victoria Ruiz, la señora Marypaz Palacios, aseguró que su hija sí se encuentra con el actor conocido como Mickey Santana. Debido a que en abril del año pasado tomó un vuelo en Guadalajara, Jalisco rumbo a la Ciudad de México para reunirse con quien dijo ser su novio.

Te puede interesar: Quién es Mickey Santana, ex actor infantil de Televisa señalado de trata de personas

“Me contó que se iba con Miguel Santana Arellano que porque él le iba a dar un anillo de compromiso. Estoy segura que se fue con él porque ella me dijo. Miguel la iba a recoger en el Aeropuerto de la Ciudad de México y que iba a pasar unos días con él”, afirmó la señora.

Recibió amenazas por parte de actor de Televisa

Además, la mamá de Ana Victoria reveló que el actor de telenovelas Cómplices al rescate y Amigos X siempre amenazaba a su hija y la relación que sostenía con él era muy tóxica. “Este niño era muy agresivo, por lo que me contaba mi hija le veía el teléfono, era celoso, le quitaba el celular para ver quién le hablaba; a veces nos decía: ‘Cuando esté con Miguel no me hablen, no les voy a contestar’”.

Te puede interesar: Mickey Santana, el actor de “Amigos x Siempre” fue señalado por presunta trata de personas

En entrevista con el programa De primera mano, Gerardo Ruiz, padre de Ana Victoria, detalló que le enviaban mensajes a su hija para que se comunicara con ellos y solo obtenían respuestas muy cortantes, “Ay, estoy ocupada, al rato”, por lo cual se preocuparon, ya que ella no empleaba esas palabras.

Los padres de Ana Victoria revelaron que la joven recibió amenazas de Mickey Santana, en las cuales arremetió contra su pequeña hija, por lo que realizó una denuncia en una red social. (Captura de pantalla/TikTok)

Los padres de Ana Victoria revelaron que lo más alarmante fue que anteriormente la joven recibió amenazas de Mickey Santana, en las cuales arremetió contra su pequeña hija, por lo que realizó una denuncia en una red social.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante reaccionó a sentencia de Héctor Parra: “Vivimos en medio de la corrupción”

“Por un comentario que hizo en Facebook, mi hija supo que había sido él, el que había puesto un texto bastante agresivo en contra de mi nieta”, resaltó Gerardo Ruiz, quien se encuentra preocupado por su la joven y confía en que la hallarán.

Los padres de Ana Victoria expusieron que hicieron uso de la geolocalización del celular de la chica para conocer su paradero e indicaron que la casa de Miguel Santana Arellano fue la última ubicación.

Hasta el momento se desconoce dónde se encuentran Ana Victoria Ruiz Palacios y Miguel Santana Arellano, quien habría dado de baja sus redes sociales, así como su número telefónico después de la desaparición de la joven.

¿Qué se sabe sobre su desaparición?

Ana Victoria, de 32 años, conocida por sus allegados como “Vico” pudo ser privada de su libertad por Miguel Santana Arellano, quien fue un actor infantil que destacó en las exitosas telenovelas como Cómplices al rescate y Amigos X Siempre, donde compartió créditos con Belinda y Daniela Luján.

El pasado 14 de abril se cumplió un año de la desaparición de Ana Victoria Ruiz Palacios, quien fue vista por última vez tras viajar de Guadalajara a la Ciudad de México. El caso se hizo viral cuando la hija de Ana Victoria asistió a un concierto de Danna Paola y le pidió ayuda para encontrar a su mamá.

Ana Victoria pudo ser privada de su libertad por Miguel Santana Arellano -actor infantil de las telenovelas Cómplices al rescate y Amigos X Siempre-. (FGJ EDOMEX)

“Su mamá está desaparecida y yo sé que la vamos a encontrar. ¡Ni una más Guadalajara, basta! Yo como artista, como mujer quiero comunicarles esto porque creo que es momento de seguir haciendo justicia. Créeme que no estás sola”, manifestó la cantante durante su espectáculo.

Después de volverse viral la denuncia, el programa De primera mano realizó una investigación y se dio a conocer que la pareja sentimental de Ana Victoria y principal sospechoso de su desaparición es el exactor infantil Mickey Santana.

Miguel Santana Arellano se hizo conocido en la televisión por su participación en telenovelas infantiles durante la década de los 90 y principios de los 2000. Fue parte de producciones como Alguna vez tendremos alas, Una luz en el camino, Amigos por siempre y Cómplices al rescate.